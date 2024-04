Tanto en Estados Unidos, como en otros países de Europa y alrededor del mundo, cada 1 de abril se celebra el Día de los Inocentes, más conocido como “April Fool’s Day”. Se trata de una celebración que suele confundirse con el Día de los Santos Inocentes del 28 de diciembre, la cual está más arraigada en Latinoamérica y España. Sin embargo, tienen orígenes totalmente diferentes.

Si bien se trata de una celebración no oficial, sí suele tomarse muy en serio alrededor del mundo, especialmente en el norte global. ¿Cuál es su origen?

El origen del “April Fool’s Day” o Día de los Inocentes de Abril

Según el portal Business Standard, existen teorías asociadas con este día que se remonta a la Francia del siglo XVI. Dicho país cambió su calendario de juliano a gregoriano en 1582 según lo decidido por el Concilio de Trento en 1563. Antes de esto, el Año Nuevo se celebraba entre finales de marzo y abril para marcar la época del equinoccio de primavera.

Sin embargo, más tarde el mundo adoptó un nuevo calendario y desde entonces el Año Nuevo se trasladó a enero. Después de la introducción del calendario gregoriano, el Año Nuevo se trasladó al 1 de enero, un cambio que no fue universalmente popular. Algunas personas continuaron celebrando su año nuevo en marzo o el 1 de abril, lo que se convirtió en blanco de bromas y engaños entre quienes adoptaron el nuevo calendario.

Según consignó la revista Historic UK, el origen de la costumbre de hacer bromas el Día de los Inocentes no está del todo esclarecida, sin embargo, existen muchos indicios de que efectivamente se remonta siglos atrás.

Una teoría es que fue simplemente el resultado de una celebración entre el final del invierno y la llegada de la primavera (para el norte global). Esta época estuvo marcada por diversión y jovialidad, no muy diferente de la fiesta romana de Hilaria a finales de marzo, que se celebraba con disfraces, regocijo y alegría.

La primera referencia de este cómico día fue en 1686, cuando el escritor John Aubrey se refirió al “día santo de los tontos”. Sin embargo, aparentemente las tradiciones del Día de los Inocentes estaban bien establecidas en Gran Bretaña.

Más adelante, la edición del periódico “Dawks’s News-Letter” del 2 de abril de 1698 informó que “Ayer, primero de abril, varias personas fueron enviadas a Tower Ditch para ver lavar a los leones”. Se invitó a personas crédulas y desprevenidas a presenciar la ceremonia anual del lavamiento de los leones en la Torre de Londres. Harían el viaje a la Torre y descubrirían que, por supuesto, no existía tal ceremonia y que habían sido enviados a una misión tonta.

¿Cuáles son las reglas del April’s Fools Day?

Según consignó The Sun, las reglas del Día de los Inocentes en abril no están oficialmente establecidas, pero una buena broma no debe causar daño ni violar ninguna ley.

La esencia de una broma en el Día de los Inocentes es engañar a la víctima. Algunas de las más tradicionales incluyen pegar una moneda al pavimento, poner sal en un recipiente de azúcar y hacer que alguien crea que sus cordones están desatados.

Según la tradición, las bromas del Día de los Inocentes en abril deben terminar a las 12 del mediodía en punto. Cualquiera que haga una broma después del mediodía se considera el “inocente oficial de abril” (the official April fool).

Sin embargo, esto último no suele hacerse efectivo, y la mayoría de las bromas suelen extenderse por todo el día.