Recientemente, vecinos de Curicó debieron pedir ayuda a las autoridades locales, ya que afirmaron que fueron invadidos por un particular insecto, el chinche de arce, que no es una plaga y no presenta peligro para el humano, dicen expertos.

Su presencia en ciudades de la zona central de Chile se masificó a principios del 2023, luego de que este bicho invadiera árboles y hogares en Santiago.

¿Qué es y de dónde viene el chinche de arce?

De acuerdo a lo informado el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el chinche de arce o Boisea trivittata (Say) es un insecto originario de América del Norte que se alimenta de las semillas del arce, árbol presente en varias ciudades del país.

Son atraídos a estas especies de árboles, principalmente porque se alimentan de sus semillas que caen al suelo y acorde a especialistas de la Universidad de Chile, están felices viviendo en el clima templado chileno sin depredadores naturales.

Agregaron que la especie se multiplicó exponencialmente en Chile en tan solo 3 años. “Los adultos se aparean y las hembras pueden producir más de 200 huevos en la estación. Es probable que este crecimiento pueda influir en la rápida dispersión de este chinche”, dijo el profesor de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la mencionada casa de estudios, Pedro Cattan.

¿Cómo identificar a los chinches de arce?

De acuerdo a Gardentech, los chinches de arce hembras adultas son insectos negros de 1,27 cm de largo con líneas distintivas rojas-anaranjadas en las alas y tres franjas rojas-anaranjadas a lo largo, en el área pequeña, justo detrás de la cabeza.

Por su lado, las ninfas inmaduras sin alas del chinche del arce miden aproximadamente 0,15 cm de largo y son predominantemente de color rojo brillante, aunque cambian el color con el tiempo.

¿Son una plaga?

Conforme al SGA, los chinches de arce no son considerados una plaga forestal o agrícola, debido a que no causa daños de consideración a los

árboles y no representa un riesgo para las personas.

Eso sí, si bien no deberían transmitir enfermedades, sí pueden causar reacciones alérgicas por picaduras o contacto directo.

¿Cómo combatir la presencia del chinche de arce?

“El chinche del arce tiende a buscar refugio para hibernación, por lo que busca ingresar a habitaciones. Por esto, es importante mantener un buen sello de ventanas y puertas”, advirtió Jeannette Dabanch, infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

Ante esto se recomienda

: