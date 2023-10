Era 1971 y el mundo conoció al implacable detective John Shaft, interpretado por el actor Richard Roundtree, quien murió el martes a los 81 años.

Según Deadline, el cáncer de páncreas fue la causa del deceso de Roundtree, que falleció junto a sus seres queridos.

A través de un legado de 50 años, el actor empezó su carrera en As the World Turns en 1956. Hasta ser intérprete de la temporada 2 en la serie Cherish the Day de Ava DuVernay.

Aunque la máxima contribución lo hizo mediante el género Blaxploitation, “que mostraba a personajes afroamericanos como héroes de acción en tramas de detectives, espías y maestros de las artes marciales”, indicó Esquire.

Por otra parte, es mundialmente famoso por interpretar al detective John Shaft en el thriller de acción de 1971 y sus otras secuelas, Shaft’s Big Score. (1972) y Shaft in Africa (1973), así como la serie de televisión Shaft de 1973 .

Asimismo, por su papel, Roundtree fue nominado al Globo de Oro Nueva Estrella del Año.

Sin embargo,las películas convirtieron a Shaft en un héroe del poder negro en la pantalla.

También el actor Samuel L. Jackson tuvo palabras de despedida para el hombre de acción, dado que lo interpretó en 2000. “¡¡Richard Roundtree, el prototipo, el mejor que jamás lo haya hecho!! ¡¡SHAFT, como sabemos, es y siempre será Su Creación!!”, escribió Jackson en Instagram.

“Su fallecimiento deja un profundo agujero no sólo en mi corazón, sino que estoy seguro de que en el de todos ustedes también”, destacó.

El legado del actor de Shaft

“El trabajo y la carrera de Richard sirvieron como un punto de inflexión para los protagonistas afroamericanos del cine. No se puede subestimar el impacto que tuvo en la industria”, mencionó Patrick McMinn, representante del actor, en un comunicado a Variety.

En 2000, Shaft fue seleccionada por la Biblioteca del Congreso para su conservación en el Registro Nacional de Películas de los Estados Unidos.

Por lo mismo, la cinta es recordada por su herencia “cultural, histórica o estéticamente significativo”.

Del mismo modo, Shaft fue nombrada una de las mejores películas estadounidenses realizadas según el New York Times .