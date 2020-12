Compuesta de proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas como A,E,K,B12 y minerales, millones de células vivas, hormonas que ayudan al correcto funcionamiento del cuerpo, anticuerpos que ayudan a combatir infecciones, entre otros, la leche materna es la fórmula perfecta de alimentación para nuestros bebés.

Según destaca la Unicef, el proceso de lactancia entrega a los bebés los nutrientes necesarios para alcanzar un crecimiento saludable, disminuir el riesgo de sobrepeso, obesidad y otras enfermedades, no sólo en la infancia, sino que durante toda la vida.

Además, el traspaso de la mamá al bebe, aporta sustancias que protegen a los bebés ante enfermedades, además de dar la sensación de seguridad y protección.

Sin embargo, qué ocurre cuando la producción de leche es alta y el bebé ya no la necesita. Aquí es cuando muchos plantean que ésta podría tener otros usos.

Un alivio para tu piel

Una crema facial de leche materna y aceite de coco podría ser la cura del acné, según destaca un estudio de científicos de la Universidad de California, quienes descubrieron que el ácido láurico, ingrediente que sólo se encuentra en la leche materna y el aceite de coco, podría salvar el rostro de miles de adolescentes alrededor del mundo.

Dissaya Pornpattananangkul, un estudiante de posgrado en bioingeniería de la universidad estadounidense declaró a The Telegraph que “es una buena sensación saber que tengo la oportunidad de desarrollar un medicamento que podría ayudar a las personas con acné”

Además, el tratamiento al provenir de fuentes naturales, no tendría efectos secundarios en la piel de los adolescentes, a diferencia de los tratamientos actuales que pueden ser causa de enrojecimiento y/o ardor.

Otra forma en la que puede ayudar a la piel, es siendo una solución perfecta para tratar la rozadura de un pañal, el eczema o la picazón pueden ser aliviadas con la leche materna.

De acuerdo al sitio SerPadres.com la forma es aplicar esta solución sobre picaduras de insectos, erupciones o ronchas, lo que propiciará la recuperación de la piel.

Un líquido rentable

Probar la leche materna puede ser una experiencia completamente diferente. Desde madres que eligen probarla porque les llama la atención el olor o la devoción de sus pequeños hasta personas que por error, toman la leche en un robo hormiga desde el refrigerador de la oficina, como le ocurrió a una mujer que descubrió que alguien estaba usando su leche materna como el perfecto acompañante para el café.

“¡Buenos días! A quien ha estado disfrutando de mi leche en su café toda la semana… ¡Sorpresa! Has estado bebiendo mi leche materna. Espero que la hayas disfrutado ¡Salud!” un sencillo mensaje para que el ladrón no volviera a tomar lo que no era suyo, destacó La Vanguardia.

Pero, ¿qué beneficios extra puede traer tomar la leche materna cuando no eres bebé?

Su venta ha proliferado en internet, ya que se promociona como una ayuda para el rendimiento físico de deportistas, el mejoramiento de la potencia sexual e incluso, como una potencial ayuda a prevenir el cáncer.

Tal es el éxito de este denominado “Oro líquido” que en Estados Unidos se creó “Only The Breast” una comunidad de madres que vende sus excedentes de leche a desconocidos para que puedan destinarla a bebés o ellos mismos.

Una madre puede llegar a ganar más de 14 millones de pesos anualmente bajo esta modalidad, entregando su leche materna a otros.

Sin embargo, ninguno de estos beneficios ha sido comprobado y según comenta el Dr. Valentí Pineda, presidente de la Societat Catalana de Pediatria y miembro de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, quien asegura que es un riesgo consumirla si no existe seguridad sobre su origen.

De acuerdo a Pineda, “el problema es el control de estas leches que no están reguladas. Una leche que no esté pasteurizada puede producir problemas infecciosos, ya que proliferan bacterias en la misma. Además, si desconocemos el origen de la leche, también desconocemos si la madre que la vende padece alguna enfermedad infecciosa transmisible como sida, sífilis, hepatitis….”,

¿El origen de la cura al colon irritable?

El oligosacárido de la leche o HMO, por sus siglas en inglés, es el tercer sólido más común en la leche materna, luego de la lactosa y la grasa, y es el foco de producción de gigantes empresas químicas como DowDuPont Inc. y BASF SE.

El objetivo, producir esta azúcar natural de la leche materna que fortalece el sistema inmunitario en desarrollo, combate infecciones e inflamaciones, escapa de la digestión y le permite llegar al colon, donde alimenta las bacterias beneficiosas.

Según comenta a Infobae Rachel Buck, investigación de HMO en Abbott Laboratories “El HMO puede explicar por qué a los bebés alimentados con leche materna les va mejor que a los alimentados con leche de fórmula”.

Coincidiendo con la creciente tendencia del consumo de probióticos, nuevos estudios indican que personas de todas las edades podrían beneficiarse del consumo del HMO, ya que las “bacterias buenas” podrían ayudar a mantener la salud del cuerpo humano.

Además, podría ser la clave en tratamientos para enfermedades de adultos como el intestino irritable, alergias e incluso el envejecimiento del cerebro. En este último punto, Buck destaca: “Un estudio en animales en los laboratorios de Abbott mostró que el HMO estimulaba el nervio vago, una superconexión que comunica el intestino con el cerebro”.

La investigadora añadió que “esto tiene el potencial de ayudar al desarrollo del cerebro tanto al principio de la vida como, más tarde, cuando se deteriora el cerebro”.