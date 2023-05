Para mejorar la digestión: ¿qué son los probióticos y cuáles beneficios nos entregan?

Cada vez es más común ver alimentos y suplementos que afirman aportar probióticos a nuestro organismo. Se trata de productos que pueden beneficiar a nuestra salud, en especial cuando tenemos molestias gastrointestinales.

Esto porque los probióticos son microorganismos vivos que, cuando llegan al intestino, pueden ayudar al balance de la microbiota o flora intestinal, es decir, potenciar el equilibrio entre las bacterias que habitan esta parte del cuerpo, algo vital para mantener la mejor digestión posible.

Así lo indica Sofía Montes, nutricionista, quien explica que “los probióticos cumplen múltiples beneficios en distintas partes del organismo y, principalmente, contribuyen a mantener una microbiota intestinal equilibrada o adecuada.”

“De esta manera, ayudan al bienestar digestivo, promueven el metabolismo, el sistema inmunológico, y ayudan a prevenir ciertas enfermedades y condiciones gastrointestinales”, apunta.

Cuando la microbiota se ve alterada negativamente, se puede presentar una disbiosis intestinal, una patología que se manifiesta con síntomas como la hinchazón y el estreñimiento.

“Por ejemplo, yo voy a almorzar, y después de almorzar, todos los días, me estoy hinchando, estoy estreñida. Esos síntomas del día a día pueden sugerir que tengo un desequilibrio en la flora intestinal. Es ahí cuando tengo que pensar que tal vez no tengo una alimentación muy buena, no consumo alimentos ricos en fibra, tengo hábitos sedentarios, y de que podría necesitar probióticos”, dice la especialista.

Asimismo, afirma que “si tengo muchos malestares gastrointestinales, tengo estreñimiento, me hincho cada vez que como, presento una que otra diarrea, ahí es recomendable consumir un probiótico digestivo, enfocado en mejorar la microbiota intestinal.”

Eso sí, estos probióticos podrían ser difíciles de adquirir con una dieta que no sea rica en alimentos fermentados o productos fortificados artificialmente.

“Nosotros, con una dieta occidental, tenemos un bajo consumo de alimentos fermentados, que son los que contienen bacterias vivas, como el chucrut o la kombucha”, comenta la nutricionista.

Suplementos con probióticos para potenciar la digestión

Una forma de consumir probióticos, para mejorar la digestión y reducir los malestares estomacales, es tomarlos como suplementos en forma de cápsulas.

Para tomar este tipo de suplementos alimenticios no se requiere receta médica, dado que no son medicamentos, pero te recomendamos consultarle previamente a tu nutricionista o tu médico usual, para asegurarte de consumirlos de forma correcta.

Una marca conocida por sus suplementos de probióticos es Probioseries, que pertenece al laboratorio chileno Biosamer, el cual también tiene presencia en Brasil y Estados Unidos.

Gerardo Iturra, gerente general del laboratorio Biosamer, dice que su producto más vendido de la línea justamente son los probióticos para ayudar la digestión, Probioseries Digestive, y asegura que esto se debe a que los consumidores nacionales son cada vez más conscientes respecto al cuidado de su salud.

“Parte de nuestro despegue fue durante la pandemia, porque la gente empezó a tener que informarse sobre el sistema inmunológico y cómo proteger las defensas, debido al covid-19. La gente empezó a autoeducarse. Y los probióticos no solo aportan al bienestar digestivo, sino que también estimulan el sistema inmunológico, son muy buenos para reforzar las defensas”, relata.

Y acota que “este probiótico, Probioseries Digestive, es como una policía del intestino. Tú consumes estas bacterias vivas, llegan a tu intestino y van colonizando, van sacando a las bacterias parásitas y toman su lugar.

Probióticos para cocinar y para mascotas

Por otra parte, el gerente de Biosamer destaca que también han tenido éxito con sus probióticos para cocinar, en especial cuando se trata de dárselos a los niños, que podrían ser más reacios a píldoras.

Ello gracias a que es un polvo resistente a altas temperaturas, que puede agregarse a todo tipo de recetas, desde un vaso de leche hasta galletas o pan.

Y no solo hay para humanos, ya que también fabrican para mascotas: “Los perros y gatos también tienen que cuidar la flora intestinal. Se ha demostrado que un desequilibrio es un factor de riesgo para su salud. Por ejemplo, los perritos que tienen demasiados parásitos, que andan constantemente enfermos, que tienen sus defensas bajas, que tienen mal aliento o un pelaje con problemas.”

En ese sentido, Gerardo Iturra recalca que “buscamos siempre innovar en el área de los probióticos. Nosotros somos especialistas en desarrollo de probióticos, entonces ahora tenemos formatos que son muy tradicionales, pero también hemos ido ofreciendo distintos formatos de consumo. Queremos ofrecer soluciones en formatos que sean amigables.”

Para conocer y comprar todos los productos Probioseries del laboratorio Biosamer, puedes ingresar a su sitio web, Probiotico.cl.