Los casos de abuso sexual son situaciones complejas de afrontar y denunciar. Todo esto trae consigo una gran carga emocional, que muchas veces hace callar a las víctimas.

Así lo demuestra la situación de Raffaella di Girolamo, quien luego de 30 años, denunció al actor Cristian Campos Sallato, por presunto abuso sexual a sus 13 años.

Casos de abuso sexual

“Un abuso sexual nunca es un juego, una casualidad o algo que pasó sin darnos cuenta, un abuso sexual no es normalizable, y además, es un delito, “explicó para BiobioChile, Julio César Carrasco, psicólogo clínico EMDR.

Tras la decisión de afrontar el hecho, Camila Bejarano, psicoterapeuta con enfoque sistémico y de género, explicó también para BiobioChile que “el abuso sexual infantil, es lamentablemente un delito muy común, mucho más común de lo que uno espera“.

Así lo demuestra la fundación, Amparo y Justicia, quien dio a conocer un estudio en 2023, acerca de los delitos de connotación sexual infantil.

En este informe se da cuenta que desde 2006 a 2022, han ingresado 350.591 denuncias, que en promedio anual son, 19.000 casos de delitos sexuales y crímenes relacionados, denunciados. “Eso es 52 niños abusados al día. Es una cifra altísima”, agregó la especialista.

Por lo tanto,”de lo primero que hay que hablar es de que esto existe, que esto pasa, que no es una excepción, no es algo muy lejano y que le pasa a una cantidad enorme de niños diariamente…detrás de eso hay una gran cifra de casos que no se denuncia“. explicó la especialista.

Afrontar una situación de abuso sexual

Luego de una situación de abuso, son diversas las reacciones que puede tener la víctima, las cuales pueden hacer que los actos vividos se oculten.

“No existe un patrón de reacción frente al estrés extremo provocado por experiencias traumáticas. Algunas personas responden inmediatamente frente al estrés del trauma o episodio traumático, mientras que otras tienen reacciones tardías que aparecen meses o incluso años después“, explicó el especialista.

Entre los sentimientos que nacen son el miedo y ansiedad, acompañado de preguntas frecuentes, de si es posible que se reitere lo vivido, o también flashback, recordando lo sucedido, hasta incluso un sentimiento de culpabilización, agregó Carrasco.

Sin embargo, los procesos toman su tiempo y las denuncias de abuso sexual no tienen fecha de expiración. “Puedes denunciar incluso años después del incidente. Esto es importante, ya que muchas veces puedes necesitar tiempo para procesar lo ocurrido antes de dar el paso de denunciar“, mencionó el experto.

Contarlo a la familia

Por otra parte, una de la situaciones más complejas es contarlo a la familia, pues “puede ser aterrador y muy impactante“, para ello, la recomendación por parte del psicólogo Julio César es buscar ayuda con un profesional especializado.

“Sé sincera y no niegues tus sentimientos y necesidades, ni te dejes presionar para dar detalles específicos si no estás lista. No es necesario contar lo sucedido a nadie, excepto a quien tu decidas hacerlo“, agregó.

“La recuperación es un proceso individual. No hay una línea de tiempo establecida. El autocuidado también es muy importante“. mencionó el experto.

Proceso de reparación

En cuanto al proceso, luego de ser víctima de abuso, profesionales y cercanos, deben brindar el mayor apoyo a la víctima.

Las maneras de hacerlo son las siguientes, según Julio César Carrasco.

– Respetar sus tiempos y no apresurarse a interrogar

– Generar un ambiente de confianza, dando la seguridad a la víctima de que será protegida, cuidada, como también a sus cercanos.

– Dar espacio para hablar de lo ocurrido cuando la víctima lo sienta necesario

– Escuchar respetuosamente y contener con gestos amorosos y respetuosos.

Además, igual es importante informar que en ocasiones, miembros de la familia también requieren ayuda de profesionales, pues también son víctimas indirectas, y están afectadas.

Recursos disponibles