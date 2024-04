Los familiares de los carabineros brutalmente asesinados tras una emboscada en Cañete -en la región del Bío Bío– pidieron al Presidente Gabriel Boric a poder orden en el país.

Se trata de los nuevos mártires de la institución, los cabos primero Sergio Antonio Arévalo Lobo (34) y Misael Magdiel Vidal Cid (30), además del sargento primero Carlos José Cisterna Navarro (43), quienes se desempeñaban en la Cuarta Comisaría de Control de Orden Público de Los Álamos.

Este nuevo hecho de violencia tiene conmocionado al país debido al nivel de crueldad y brutalidad, ya que los cuerpos de los efectivos fueron calcinados junto al vehículo en el que se desplazaban. Es por ellos que cientos de personas se han congregado en las comisarías para entregar su apoyo a Carabineros.

En medio de la investigación que se desarrolla para esclarecer este caso, el padre del cabo primero Misael Vidal conversó con la prensa, donde aseveró que los carabineros “no estaban con los resguardos respectivos, decían que las armas ni siquiera tenían municiones adentro”.

También reveló que anoche fue su hijo al domicilio a buscar una máquina: “Me dijo chao papá. Se fue a despedir de mí, es lo que digo”.

Al ser consultado qué le pediría al Presidente, respondió: “Qué le voy a pedir, si tantos han muerto y no han hecho nada. Ni aunque tomaran preso a los terroristas que mataron a los carabineros, la muerte no se recupera”.

La madre del cabo Misael Vidal, Erika Cid, añadió que los autores de este brutal crimen “se ensañaron” y llamó al Presidente a que “ponga orden”, consignó Mega.

“¿Por qué no ponen orden? Miren mi dolor, ¿quién me devuelve a mi hijo? ¿Por qué no hay apoyo?”, reiteró.

Para finalizar afirmó que su hijo “venía de abajo, de la pobreza, para ser carabinero y miren ahora”.