Este martes la Fundación para la Confianza presentó una querella contra el actor Cristián Campos, por presunto abuso sexual contra Rafaella Di Girolamo, hija de la actriz Claudia Di Girolamo.

La situación fue confirmada por la Fundación a través de sus redes sociales.

“Durante su niñez y adolescencia el señor Campos le debía el máximo deber de cuidado, respeto y protección, en su calidad de adulto responsable y garante de sus derechos, sin embargo, utilizó su posición asimétrica para confundir, controlar y cometer abusos en su contra”, indicaron.

“Esto provocó un daño enorme en Raffaella, y como a muchas víctimas de abuso sexual, le tomó largo tiempo recuperar fuerzas, siendo fundamental el apoyo incondicional de su familia y personas más cercanas, en la búsqueda de la justicia, que hoy se inicia”, agregaron.

“Reiteramos que acompañaremos a Raffaella en este proceso y esperamos que la justicia, que se inicia con este acto, le ayude a reparar el sufrimiento que ha sobrellevado desde su niñez y adolescencia”, concluyeron.

Querella contra Cristián Campos

Comunicado por querella contra actor Cristián Campos: Desde Fundación para la Confianza hemos presentado una querella en contra del actor y director de teatro señor Cristián Campos. — Para la Confianza (@paralaconfianza) March 26, 2024

La profesional había estado invitada al programa La Divina Comida en Octubre pasado, donde indicó que por años luchó por tener el apellido de su madre.

“Yo crecí con una madre sola. Se sacó la cresta conmigo, no terminó la universidad, tuvo que hacerse na carrera a punto de esfuerzo conmigo al lado”, expuso.

“Mi mamá me tuvo con quien fue mi progenitor, quien fue mi padre hasta mis 10 años, que yo tuve súper buenos recuerdos con él hasta los 10 años, y a los 10 pasó a ser una persona que no quería ser padre. Pero en esos 10 años no vivía en Chile porque él vivía en New York”, agregó en ese entonces.

De acuerdo a lo expuesto por The Clinic, Campos ya fue notificado respecto a la querella en su contra.