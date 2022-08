Un estudio realizado por psicopedagogos de Catalunya descubrió que las personas que padecen depresión “sonriente” son capaces de despistar y camuflar sus síntomas hasta de sus familiares más cercanos.

Situación que hace recordar los casos del cantante Chester Bennington, y de actor Robin Williams, ambos quienes cometieron suicidio sin levantar sospechas en sus familiares.

De hecho, fue la esposa del líder de Linkin Park quien subió una foto a su cuenta de Twitter en ese entonces diciendo: “Esto fue días antes de que mi esposo se quitara la vida. Los pensamientos suicidas estaban ahí, pero nunca lo podrías haber notado”.

This was days b4 my husband took his own life.Suicidal thoughts were there,but you'd. Never kmow. #fuckdepression pic.twitter.com/2IPXxXJxmT

— Talinda Bennington (@TalindaB) September 7, 2017