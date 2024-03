EL tradicional secador de pelo es un artefacto que puede ser utilizado como complemento, a las toallas de papel, para secar la zona genital de las mujeres, según expertas.

Muchas veces se comenten errores o no se tiene claridad de cómo tratar ciertas zonas del cuerpo de una manera correcta, al usar productos no recomendados o exagerar en el aseo.

Paola Contreras, ginecóloga de la Clínica Bupa, explicó para BiobioChile, que “la zona intima debiera lavarse una vez al día. Aunque durante el periodo menstrual podría ser hasta 2-3 veces en el día, pero siempre la zona externa (vulva)”, explicó.

En cuanto a la forma de secarse luego de la ducha, la profesional afirmó que es posible realizarlo con un secador de pelo.

Secar la zona genital con secador de pelo

Contreras, enfatizó en la forma de cuidar y secar la zona genital. “Se pueden usar toallas comunes, las cual debe estar limpia y seca. Además, se debe cambiar con frecuencia. También se puede usar secador de pelo“, agregó.

Por otro lado, la matrona Bárbara Muñoz, explicó para BiobioChile, otros métodos de secarse.

“Lo ideal sería que la zona íntima se secara con toalla de papel o toalla absorbente, pues secarse con la toalla del cuerpo no es lo ideal, ya que una se pasa la toalla por los pies y mano“, explicó.

En cambio, el papel tradicional es “absorbente y queda más seco”, agregó Bárbara.

Sin embargo, la matrona explicó que existen personas que les cuesta implementar las toallas de papel, “entonces pasarse el secador de pelo no seria negativo“.

“Lo ideal es que sea posterior del uso de la toalla de papel, que sea a una distancia de más de 15 centímetros (entre máquina y cuerpo) y solo si sientes que quedó la zona húmeda”, enfatizó.

Además, detalló que el secador de pelo no debe usarse “en la zona vaginal, si no que en la parte del pubis y la vulva, no hacia adentro, siempre por fuera“, explicó.

Otras posibles ayudas

EL ginecólogo Humberto Tindó, explicó para el sitio Univisión que “el secador es bueno para “prevenir hongos y micosis, ya que seca y deshidrata la mucosa vaginal e interrumpe la proliferación de los hongos“.

“Se puede usar el secador de pelo para amenizar ese problema, pero es necesario tomar bastante cuidado para no quemar la piel”, explicó.