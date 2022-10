El actor nacional Luis Alarcón reveló que hace 10 años vive con cáncer linfático, también conocido como linfoma. El intérprete del recordado “Pedro Chamorro”, relató que descubrió la patología luego de sentir dolor en el esófago.

El director de teatro de 92 años habló de su enfermedad en el programa De Tú a Tú, donde después de recordar a sus exparejas -su esposa, que falleció debido al cáncer, y Lucy, su novia posterior, quien igualmente fue diagnosticada con la patología- confesó que también desarrollo la enfermedad.

“Yo también tengo cáncer. Pero lo tengo manejado también igual que a la vida (…) Tengo un linfoma, que empezó con algunas manifestaciones, hasta que por un dolorcito aquí (en el esófago) se descubrió que tenía un cáncer que venía del estómago”, declaró Alarcón.

¿Qué es el linfoma o cáncer linfático? De acuerdo al Instituto Nacional del Cáncer en EE.UU, el linfoma o cáncer linfático que tiene Luis Alarcón es una patología que se genera en las células del sistema linfático. El sistema linfático, en tanto, se encuentra presente en varios órganos, en los ganglios, conductos y vasos linfáticos, esto se encargan de transportar linfa desde estos tejidos hasta el torrente sanguíneo, explica la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. La linfa es un líquido blanquecino semi transparente compuesto de glóbulos blancos, los que se encargan de atacar a las bacterias que entran al cuerpo. Este fluido tiene un rol importante en el sistema inmune del organismo.

¿Cómo identificarlo?

El cáncer linfático, de acuerdo a Clínica Mayo, puede producir síntomas como:

– Hinchazón indolora de los ganglios linfáticos en el cuello, las axilas o la ingle

– Fatiga persistente

– Fiebre

– Sudores nocturnos

– Dificultad para respirar

– Pérdida de peso sin causa aparente

– Picazón en la piel

Estos se manifiestan en cualquiera de sus dos tipos: de Hodgking y No Hodgking. En este sentido, el actor no ha especificado a cuál corresponde su diagnóstico.

Carcinomas

De acuerdo a Luis Alarcón, quien asegura que ha mantenido el cáncer controlado gracias al tratamiento de radioterapia, afirmó que esta le ha provocado “carcinomas a la piel”, los que deben ser continuamente curados y retirados.

Sin embargo, de acuerdo a la Sociedad Americana del Cáncer de EE.UU el carcinoma puede ser una manifestación del cáncer a la piel o una variación de esta patología que afecta a las “células que cubren el interior o exterior de un órgano del cuerpo”.

El actor afirmó que actualmente la enfermedad está controlada y que la enfrenta con energía: “Yo me había dado cuenta de que me pasaba algo, (y cuando confirmaron el diagnóstico) dije, ‘bueno, para adelante’ (…)Hay que vivir la vida, así como venga, esa es mi filosofía de vida. Cada vez le encuentro más lógica“, reflexionó.

A lo que añadió: “Me he desarrollado bien, me ha ido bien, tengo el piano lleno de premios, ¿qué más querís? He podido vivir bien, sin molestar a nadie“.