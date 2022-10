El actor Luis Alarcón reveló en el programa de Tú a Tú que vive con cáncer hace más de 10 años.

Durante la conversación con Martín Cárcamo, el reconocido artista también contó que tanto su esposa Marión como su posterior pareja, Lucy, sufrieron con la misma enfermedad.

Luis Alarcón: “Yo también tengo cáncer”

Fue en ese momento, en que Alarcón sorprendió al animador. “Yo también Tengo cáncer. Pero lo tengo manejado también igual que a la vida”, dijo.

“Tengo un linfoma, que empezó con algunas manifestaciones, hasta que por un dolorcito aquí (en el esófago) se descubrió que tenía un cáncer que venía del estómago”, relató.

Según explica la clínica Mayo, el linfoma es “un tipo de cáncer del sistema linfático, que es parte de la red del organismo que combate los gérmenes”.

El tratamiento depende directamente del caso, del tipo de linfoma y su gravedad, y este “puede comprender quimioterapia, medicamentos de inmunoterapia, radioterapia, un trasplante de médula ósea o alguna combinación de estos”.

De acuerdo al intérprete de Pedro Chamorro, se ha sometido a todo tipo de tratamientos.

“Hoy el cáncer está ahí, pero controlado”, aseguró, agregando que la radioterapia también le produjo algunos carcinomas en la piel, en otras palabras, tumores sólidos que aparecen en la piel.

“Me los estoy curando y me los están sacando”, contó también.

Luis Alarcón también se sinceró afirmando que no le importa si la gente se entera de su enfermedad, “A mí me da exactamente lo mismo que sepan o que no sepan”, reconoció.

Eso sí, pero a pesar de todo lo que le ha tocado vivir, el actor lo enfrenta con energía, incluso cuando le dieron el diagnóstico.

“Yo me había dado cuenta de que me pasaba algo, (y cuando confirmaron el diagnóstico) dije, ‘bueno, para adelante"”, afirmó.

“Hay que vivir la vida, así como venga, esa es mi filosofía de vida. Cada vez le encuentro más lógica”, reflexionó también.

“Me he desarrollado bien, me ha ido bien, tengo el piano lleno de premios, ¿qué más querís? He podido vivir bien, sin molestar a nadie”, cerró.