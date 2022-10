El actor Luis Alarcón reveló en el programa De tú a tú que lucha contra el cáncer.

El reconocido intérprete, de 92 años, compartió su condición en una sincera entrevista con Martin Cárcamo, en un episodio que será exhibido este domingo.

En el adelanto se puede ver cómo el artista sorprendió al animador con su confesión. “Tengo cáncer. Pero lo tengo manejado también igual que a la vida”, afirmó.

Linfoma, la forma de cáncer que aqueja a Luis Alarcón

De acuerdo a lo que contó en aquella conversación, Alarcón vive con un “linfoma”, que según explica la clínica Mayo, es “un tipo de cáncer del sistema linfático, que es parte de la red del organismo que combate los gérmenes”.

El tratamiento depende directamente del caso, del tipo de linfoma y su gravedad, y este “puede comprender quimioterapia, medicamentos de inmunoterapia, radioterapia, un trasplante de médula ósea o alguna combinación de estos”.

Previo a su confesión, Alarcón ya había concedido una entrevista a finales de diciembre, donde cuestionó la pantalla chica actual y aseguró que “si ahora estoy fuera de la televisión es por la ignorancia de los productores”.

“Yo estuve veintitrés años seguidos en Canal 7 (TVN). Los ejecutivos, los productores, me conocían, y yo era como una especie de autoridad en el canal, pero eso fue cambiando. Si ahora estoy fuera de la televisión es por la ignorancia de los productores”, sentenció en una entrevista con El Mercurio.

“Con el último (ejecutivo) con el que conversé en Televisión Nacional no tenía la más mínima idea de quién era yo y me hizo una oferta miserable”, contó.

Recordemos que Alarcón salió de TVN en 2018. “Ni un café me invitaron cuando se terminó mi contrato. Pero no soy el único, parece que no tengo de qué quejarme”, expresó el actor en ese momento.

“La realidad es que, bueno, son muchos años y no siempre agradecen lo que uno ha trabajado, ojalá me hubiesen dicho algo, pero nada”, dijo.