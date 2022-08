El actor estadounidense, Ashton Kutcher reveló en un programa de televisión que hace un tiempo quedó sin visión, audición y con problemas de equilibrio luego de sufrir una rara enfermedad autoinmune llamada vasculitis.

El momento se dio cuando el exmodelo participaba en Running Wild with Bear Grylls: The Challenge, un reality show de sobrevivencia en la naturaleza conducido por el exmilitar “Bear” Grills.

“Como hace dos años, tuve esta extraña y superrara forma de vasculitis, que me quitó la visión, me quitó la audición, me quitó el equilibrio”, relató el artista en el episodio estrenado este lunes.

De acuerdo a la terminación de la palabra -itis- se trata de una enfermedad que produce inflamación, en este caso, vascular, es decir, en los vasos sanguíneos.

Este es un trastorno autoinmune donde el propio sistema inmune del organismo identifica, en este caso, a los vasos sanguíneos como cuerpos extraños a los cuales debe atacar, describe el manual médico MSD.

Las razones para desarrollar vasculitis varían entre ciertos tipos de infecciones, medicamentos, enfermedades inflamatorios u otras causas desconocidas.

Esta enfermedad del sistema inmune puede afectar sin discriminar edad y tejido variados del cuerpo, como “arterias (grandes, medianas o pequeñas), los capilares, las venas o una combinación de todos los tipos de vasos sanguíneos”, describe el manual.

Como bien se sabe, el sistema vascular está presente en absolutamente todo el cuerpo, por lo que el método de acción de la vasculitis puede afectar, también, cualquier parte de este.

Sin embargo, su actuación se resume en la restricción del flujo sanguíneo a cualquier órgano o tejido, describe el portal de Clínica Mayo.

Según la misma clínica, los síntomas de la vasculitis pueden ser confusos, ya que afectan al organismo en general.

Estos suelen estar presentes siempre en los pacientes que tienen la enfermedad.

En el caso del actor Ashton Kutcher, su cuadro de vasculitis también produjo síntomas en los oídos y ojos.

En el caso de los primeros, la inflamación puede provocar “mareos, zumbidos en los oídos y pérdida auditiva abrupta”, describe la clínica.

Sobre la visión, el portal describe que la pérdida o cambios en esta puede ser el primer signo de que se sufre la enfermedad.

“La vasculitis puede provocar que los ojos se vean rojos, piquen o ardan”, describe. “La arteritis de células gigantes puede provocar visión doble y pérdida temporal o permanente de la visión en uno o ambos ojos”, explica.

Actualmente, el actor afirmó que se encuentra recuperado luego de haber pasado un año tratando de recuperar sus sentidos, según recogió El País del episodio. A pesar de esto, Ashton afirmó en Twitter que ahora se encuentra bien, aunque en algún momento “temió por su vida”, aseguró.

Before there are a bunch of rumors/ chatter/ whatever out there. Yes, I had a rare vasculitis episode 3yrs ago. (Autoimmune flair up) I had some impairments hear, vision, balance issues right after. I fully recovered. All good. Moving on. See you at the 2022 NY Marathon w/Thorn

— ashton kutcher (@aplusk) August 9, 2022