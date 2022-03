Ron DeSantis, el gobernador del estado de La Florida en Estados Unidos, obligó a un grupo de niños que participaban de un evento en la Universidad del Sur de la Florida a quitarse la mascarilla.

Esto ya que DeSantis considera a la pandemia del Covid “un teatro”.

El político republicano se dirigía al podio de la conferencia de prensa del “Workforce Education: Cybersecurity” un evento que busca apoyar económicamente a los estudiantes.

Detrás de él se encontraba una comitiva de alumnos a quienes en cuanto vio que usaban mascarillas les dijo: “No tienen que usar esos cubrebocas. Quiero decir, por favor, quítenselos”, comenzó diciendo a los jóvenes.

“Para ser honesto, no sirven de nada y tenemos que parar con este teatro del covid. Entonces, si quieren usarlo, está bien pero esto es ridículo”, dijo mientras él y sus asesores no usaban mascarillas y se reían de las declaraciones hechas por el gobernador.

Varios estudiantes acataron la indicación del gobernador DeSantis y se quitaron la mascarilla.

NEW: @GovRonDeSantis annoyed with USF students—

"You do not have to wear those masks. Please take them off. Honestly, it's not doing anything. We've gotta stop with this Covid theater. So if you wanna wear it, fine, but this is ridiculous."https://t.co/7j1Pb2hV53 @WFLA pic.twitter.com/ZIOyTHLOh3

— Evan Donovan (@EvanDonovan) March 2, 2022