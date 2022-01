Las mascarillas son uno de los elementos fundamentales para combatir los contagios de coronavirus, y a pesar que en marzo de 2022 se cumplirán dos años del inicio de la pandemia, estas siguen estando más vigentes que nunca. Pero ¿cómo saber que es realmente autentica?

En este período han surgido muchos tipos de tapabocas, aunque la N95 es la aprobada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral de Estados Unidos (NIOSH, por su sigla en inglés), ya que pueden filtrar hasta el 95% de las partículas presentes en el aire.

No obstante no es la única que se recomienda, puesto que las KN95 y KF94, también son una excelente opción, según consigna The New York Times.

Las tres opciones ya mencionadas “están elaborados con capas de material filtrante de alta calidad que atrapan, al menos, entre el 94 y 95 por ciento de casi todas las partículas peligrosas“.

Y agregaron que “bajo el microscopio, estos filtros se parecen a un denso bosque de fibras enredadas que retienen hasta las partículas más difíciles de atrapar que pueden estar flotando por ahí y que se cuelan por las fibras de las mascarillas de tela”.

Indicaciones para saber cuales son falsas

Un estudio publicado por el “Centros para el Control y Prevención de Enfermedades” detalla los análisis y pruebas que se le hicieron a las diferentes mascarillas que existen en el mercado, aunque también explicó como identificar las auténticas de las falsas.

Según señalan las N95, a diferencia de las otras, tienen los tirantes que se ajustan a la cabeza, por lo que si se encuentran con una mascarilla de estas y se enganchan en las orejas hay una alta probabilidad de que sean falsas.

También deben tener estampada las letras “NIOSH”, así como el nombre de la empresa, el modelo, el número de lote y el número de “aprobación TC”, que sirven para buscar las mascarillas en una lista de las que han sido aprobadas contra el coronavirus.

Por otro lado las KN95, tienen impreso un texto que incluye el nombre de fabricante y “GB2626-2019″.

Esto hace referencia a la norma de calidad China, pero ojo en los últimos cuatro dígitos, ya que si dice 2006, entonces está vencida, ya que estas cifras indican su fecha de caducidad.

Por último tenemos las KF94. KF quiere decir “Korean Filter” (filtro coreano) y 94 hace referencia a que filtra el 94% de las partículas.

Estas mascarillas tienen una estricta reglamentación, por ende disminuye el riesgo de que se produzcan imitaciones.

Sin embargo igual hay plagios, por eso lo importante es saber que esta no tiene escritos en ninguna parte, pero sí en el empaque, donde trae el nombre del producto, del fabricante y distribuidor, además de decir “Made in Korea”.

A su vez destacan “que cada mascarilla debe estar empaquetada individualmente en un envoltorio rectangular plano y brillante con un borde texturizado“.

¿Y para niños?

En cuanto a las mascarillas para niños se han fabricado el modelo KN95 y KF94, pero no el N95, por ende si se encontrará una de estas para los más pequeños, serian falsas.

Por ende para verificar que las mascarillas sean auténtica, lo que más recomienda es hacer una investigación propia, usar fuentes y proveedores confiables y revisar las etiquetas y los estampados.