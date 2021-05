A seis meses de dejar la presidencia nacional del gremialismo y ad portas de un proceso eleccionario que es calificado como clave, social y políticamente, la expresidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, en entrevista con Biobiochile, le tomó la temperatura a la contingencia política, a las definiciones presidenciales del gremialismo y también le tomó el pulso a la era Javier Macaya a cargo del partido.

JVR califica de “sin maldad” a las polémicas declaraciones de la presidenta de las AFP, Alejandra Cox, quien colocó sobre la mesa, como argumento para aumentar la edad de jubilación, que “Nicanor Parra trabajó hasta los 103 años” y que personas como Michelle Bachelet y Ricardo Lagos “siguen trabajando hasta hoy”.

“No estoy de acuerdo con que se tenga que aumentar la edad de jubilación. Sí me parece que es razonable que aquellas personas que quieran seguir trabajando puedan hacerlo y que se genere en el sentido si es que lo deciden hacer. Se ha prestado para que se malinterprete. Evidentemente pudo haberlo dicho de una manera distinta y evitar la crítica, pero no creo que lo haya dicho con maldad”, dijo Van Rysselberghe.

“No creo que Ricardo Lagos cuando fue Presidente de Chile que tenía más de 60 años lo haya hecho porque tenía necesidades de trabajar”, añade.

Sobre la disputa presidencial interna de la UDI, insiste en que debe haber una primaria entre Lavín y Matthei y, en todo caso, descartó que se trate de una decisión “machista” del partido, como lo ha señalado la alcaldesa de Providencia, ante la opción de que la bajen “a dedo” de la competencia por el sillón presidencial.

Sobre el 30%

¿Cómo ha visto el proceso eleccionario y el tema de la participación este fin semana?

Habrá una participación importante, espero. Va a ser así, pero hay mucha desinformación porque esta campaña ha sido en todo un proceso de pandemia y son demasiadas elecciones y demasiados candidatos, las personas no tienen claridad quiénes son. Ya es difícil cuando es solo la municipal, entre la enorme cantidad de postulantes a concejales, más aún si le sumamos constituyentes y gobernadores. Por lo tanto, efectivamente el tema de la pandemia ha sido una dificultad para esta elección, para poder informar y para que la gente pueda informarse.

-Y en ese sentido, respecto de Chile Vamos, con un gobierno incluso que marca un 7 o 9% de aprobación según las encuestas en promedio, ¿cree que va a superar el 30% del que se habla?

Chile Vamos va a sacar más de 30 puntos, más de 30%. Pero lo importante es que ojalá sea un buen 30%, porque hoy día en la Cámara de Diputados tenemos más de 40% y no se nota porque votan igual que la izquierda dura. Ojalá que, en un tema tan importante como es el constitucional, quienes salgan y nos representen sean personas que no se dejen intimidar por las amenazas, ni seducir por el aplauso fácil de las redes sociales.

-Y si no se alcanza ese 30% ¿De quién será la responsabilidad, a quién van a apuntar en su sector como responsable? ¿Podría ser el mismo Presidente que no ha sabido representar a Chile Vamos o la postura de los candidatos en Chile Vamos en esta pasada?

No creo que eso suceda porque la oposición va en demasiada listas. Van demasiado divididos y nosotros vamos en una sola lista.

Mínimos comunes

-¿Cómo ve el acuerdo que se está jugando entre el Senado, la Cámara de Diputados y el Ejecutivo? ¿Es la única vía para sacar al país de la crisis que está viviendo?

Ojalá, porque cuando nosotros llegamos al acuerdo el 15 de noviembre del acuerdo constitucional, que se llamaba “por una nueva Constitución y por la paz social”, a pesar de eso, la paz social no llegó sino cuando llegaron las cuarentenas, y la gente tuvo que quedarse en sus hogares producto de la pandemia. Entonces, ojalá que esto de mínimos comunes, que espero se pueda llegar a un acuerdo, traiga una nueva forma de hacer política, en donde no se busque la ventaja fácil, el tratar de ganar a costa de cualquier cosa. El país hoy día está en una situación súper compleja, no sólo por la pandemia, sino también por el tema económico.

-La renta universal que plantea la oposición, ¿Cómo la analiza, es factible que se implemente en Chile?

Hay que tratar de ayudar a todas las personas que lo necesitan. Sin embargo, hay personas que no lo requieren en el país, hay personas que no han dejado de trabajar. Conozco familias donde ambos son funcionarios públicos y no han disminuido sus rentas. Me parece que con tantas necesidades que hay en nuestro país, se tiene que ayudar a la gente que más lo necesita.

Evelyn presidenciable UDI

-Respecto de Evelyn Matthei, ¿Cree que el resultado de la elección municipal este fin de semana va a ser clave para su futuro como candidata presidencial en la UDI?

No tengo ninguna duda que va a sacar una gran votación en Providencia la Evelyn, porque ha sido una gran alcaldesa. De hecho, por algo ha sido de las figuras políticas mejor evaluadas. Ahora, no creo que esto tenga mucho que ver con lo que sucede en el tema presidencial. En la medida en que participan todos los candidatos, incluyendo los dos mejores que son Joaquín Lavín y la Evelyn Matthei, ambos movilizan mucho electorado. Los votos de la Evelyn no son los mismos votos que los de Lavín, genera una energía que es positiva para la elección que viene cinco meses después, que es la presidencial y parlamentaria. Ahora, tengo la impresión que se la están jugando por llevar una candidatura única. Es un tema opinable.

-¿Qué cree que ocurrió?

Eso hay que preguntárselo a la directiva. Sigo pensando que generar energía antes de una campaña es muy importante, y esa energía, esa movilización de electores, se produce cuando son elecciones competitivas e incluso dentro de nuestro partido. Eso es un círculo virtuoso, no solo de la presidencial, sino también muy importante en la parlamentaria, porque necesitamos mejorar nuestra representación parlamentaria para poder, si es que tenemos un gobierno que sea de nuestro sector, que sea más fácil poder gobernar. Ya vivimos durante estos cuatro años lo que significa un cogobierno de la izquierda en el Parlamento.

-La alcaldesa Matthei ha colocado un tema de género como uno de sus argumentos, ¿Comparte esa mirada? ¿Sería muy malo dejar a una mujer afuera de este proceso?

Uno no puede elegir los candidatos porque son hombres o mujeres. Sin duda que el tema mujer no es indiferente a la sociedad, y por lo tanto, no permitir llevar dos mejores candidatos, porque no estamos hablando del mejor ni del peor, estamos hablando de los dos mejores postulantes que tenemos, y no llevar a la segunda mejor candidata, a mucha gente le puede hacer ruido y eso, en un año donde incluso en la elección constituyente se generó lo que a mi juicio distorsiona la democracia, que son cuotas de género de salida, evidentemente que hace ruido.

-Hace unos años me señaló que la UDI es un partido feminista, ¿Todavía sigue pensando eso?

Sí, lo que pasa es que no creo que estén tomando la decisión de llevar un solo candidato porque sea hombre o mujer. No creo que la motivación sea de género. Sin embargo, me parece que en un ambiente general, donde el tema de género ha sido tan movilizador, es un tema que hace ruido, pero, a pesar de que no creo que sea la motivación de llevar solo un candidato.

-¿Cómo analiza lo que está pasando al frente, en la oposición?

Cuando hay muchos candidatos es porque no hay ninguno que tenga liderazgo claro. Acá nosotros tenemos dos, lo que yo creo que es una fortaleza, pero cuando hay muchos, es porque no hay ninguno que tenga un liderazgo que predomine, y por esa misma razón me parece que están en el problema y que están tratando de resolver.

Alargar jubilación

¿Qué le parecieron las declaraciones de la presidenta de las AFP respecto de alargar la edad de jubilación?

No, hoy día no está el tiempo como para alargar la edad de producción. Es algo que se está dando en las personas, no sólo por necesidades económicas sino también porque hay muchas personas o mujeres que a los 60 años se sienten completamente capacitadas para poder seguir trabajando, y porque además, a muchas de ellas les gusta trabajar, y hombres igual. No sé cuántos presidentes de la República menores de 65 años hemos tenido pero no han sido tantos, y por lo tanto, hay muchas personas que independientemente de su capacidad económica tienen a estar en condiciones de poder seguir trabajando. Yo me imagino que se refiere a eso.

-Sí, al parecer, a eso apuntaba la presidenta de las AFP…

Eso no significa que uno tenga que alargar la edad de jubilación, pero sí que naturalmente muchas personas si se generan incentivos que puedan poder hacerlo por voluntad propia, porque quieran.

-Pero, las pensiones bajas son las que hacen que la gente se mantenga activa…

No necesariamente. Yo no creo que Ricardo Lagos cuando fue presidente de Chile que tenía más de 60 años lo haya hecho porque tenía necesidades de trabajar.

-La mayoría de los adultos mayores que están trabajando se supone que lo hacen para mejorar su ingreso mensual…

Es que estamos hablando cosas distintas entonces porque yo no he dicho que no hay que mejorar las pensiones, yo he dicho que creo que hay que hacer un esfuerzo por mejorarlas. Hay que hacer que se pueda llegar a un acuerdo para poder lograrlo, no sólo las pensiones a futuro.

-Eso no es la norma general o ¿cree que lo es?

Estoy diciendo que son cosas distintas. Que todas la mujeres, no, no, hay muchas más personas que pueden hacerlo, pero en general hay que aumentar las pensiones y en general también creo que hoy día por la calidad de vida que tienen las personas pueden, si es que quieren, seguir trabajando si es que así lo desean.

-Pero no colocarlo como una extensión de la edad obligatoria…

No estoy de acuerdo con que se tenga que aumentar la edad de jubilación. Sí me parece que es razonable que aquellas personas que quieran seguir trabajando puedan hacerlo.

-Desafortunado lo que se planteó ¿lo ve así o no?

Se ha prestado para que se malinterprete. Evidentemente pudo haberlo dicho de una manera distinta y evitar la crítica, pero no creo que lo haya dicho con maldad.

La era Macaya

-¿Cómo ha visto a Macaya? ¿Ha sido un buen presidente para la UDI?

Yo no lo enfrenté en la elección interna, fue Víctor Pérez. Es muy probable que si yo hubiese ido a la reeleción, no habría habido elección. Creo que no habría habido competencia, lo más probable.

-¿Hubiese sido presidenta?

Si hubiera podido, porque yo no podía.

-¿Eso significa que no pudo traspasar su liderazgo?

No, pero veamos la historia completa. Víctor Pérez se sumó a la campaña dos semanas antes de las elecciones. Fue bastante heroico de su parte.

¿Y está segura que hubiese ganado? Igual tenía crítica interna en la UDI.

La crítica siempre existe, pero eso es política ficción, el qué es lo que habría pasado. Yo creo que sí, porque creo que soy una persona dentro del partido que tiene un liderazgo fuerte.

-Entonces, ¿cómo lo ha hecho Macaya?

Lleva poco tiempo. Hay que darle espacio. No han sido tiempos fáciles para él. Han tenido que enfrentar dificultades ante una elección parlamentaria, municipal, inscribir un montón de candidatos de manera online, con todo lo que eso conlleva. Hay que darle tiempo al tiempo.

-Macaya en la previa a la eleccción interna planteaba ausencia de un liderazgo diferente al suyo, que no fuera tan personalista, que dejará de lado discursos valóricos.

Han hecho cosas distintas, han sido tiempos complejos, han tenido que enfrentar dificultades. Las críticas que existían eran en general bastante machistas porque cuando un hombre es jefe de un cargo de autoridad y toma decisiones, normalmente es visto como líder. Cuando una mujer toma decisiones, se le crítica, y yo creo que le tocaron tiempos súper difíciles. Dejamos la UDI con una negoción de alcaldes súper buena, y con dos candidatos presidenciales. Es de esperar que esos esfuerzos que hicimos, rindan frutos.

Finalmente, Van Rysselberghe también cuestiona el apoyo del senador Manuel José Ossandón (RN) al candidato a gobernador regional de la DC por la Metropolitana, Claudio Orrego.

“A mí no me gusta eso. quienes tienen cargos de representación en los conglomerados políticos, tienen que tener posturas que sean relativamente claras porque sino se tiende a confundir a nuestro electorado”, cerró.