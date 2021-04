La jornada de ayer durante la propuesta del Gobierno ante el proyecto del tercer retiro del 10% del fondo de pensiones, el precandidato presidencial por Evópoli, Ignacio Briones, se restó presencialmente del anuncio siendo que otras cartas estuvieron en el lugar.

En conversación con Podría Ser Peor de La Radio, el exministro de Hacienda se refirió al hecho y reiteró que lo realizó en forma de revelación por no estar de acuerdo con la forma en que se está llevando a cabo el inminente retiro.

“Muy simple, aquí no se trata de estar en oposición al retiro, el retiro va a ocurrir para que lo sepan las personas. Tiene que ver con señalar nuestra disconformidad, y señalan una forma distinta de hacer política porque quiero ser honesto, los políticos hacen esto con calculadora en mano preocupados de sus pegas por la reelección y no necesariamente del bienestar de las personas mañana (…) Mi punto político es que no estoy de acuerdo con esta forma de hacer política”, afirmó Briones.

Además, destacó que una de sus convicciones es, “que ninguna persona que lo necesite se quede fuera de los apoyos estatales. Eso se hace con recursos públicos, y no con los de los propios trabajadores”.

Por otro lado, Briones comentó que si se implementara el impuesto a los súper ricos, este monto alcanzaría solo para un mes de Ingreso Familiar de Emergencia, por ende no lo considera como una solución.

Del mismo modo, el precandidato añadió que “hoy día el Ingreso Solidario de Emergencia está llegando a 13 millones de personas (…) pero eso se acerca a lo universal y hay espacios para hablar y apoyar a los chilenos con dinero estatal”, en un marco de necesidad futura de la ciudadanía con respecto a su dinero.

Énfasis en la campaña

“Yo estoy aquí para el futuro que es el empleo, el empleo de las mujeres, el año escolar perdido, la seguridad. Para eso estoy en esta carrera, no estoy haciendo aquí una carrera política, no me interesa”, manifestó Briones.

En consecuencia, también reveló que “sabemos que tenemos dos Chile es esta materia (de la educación) (…) Tenemos que esperar que tengamos una mejor educación pública mayor que la privada”. A eso agregó que fortalecería la remuneración y espacio físico para los docentes, como introducir profesores extranjeros quienes puedan aumentar el volumen del rubro en Chile ya que, según Briones, en pocos años habrá un déficit de al menos 30 mil profesores, finalizó.

Escucha aquí la entrevista realizada por Julio César Rodríguez