El diputado Johannes Kaiser se refirió este martes al robo que sufrió en un servicentro de la capital, donde delincuentes se llevaron una mochila con un notebook.

Todo ocurrió cuando el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario se detuvo, junto a su jefe de gabinete, en una estación Copec ubicada en la Costanera Norte, muy cerca de la Ruta 68.

Según relató, para evitar los tacos, se desplazó temprano en dirección a Valparaíso para participar de una nueva sesión de la Cámara Baja. Fue en medio del traslado cuando ingresaron al servicentro.

“Nos habíamos bajado, entramos al Pronto, y en cosa de segundos nos habían reventado el vidrio de atrás y me habían robado la mochila con el computador”, señaló.

Los autores son dos sujetos que se trasladaban en un Kia Morning blanco, que tenía sus patentes tapadas.

Agregó que “una lástima que los delincuentes se estén levantando tan temprano, qué quiere que le diga. Es bastante molesto, entre otras cosas, porque el daño al vehículo incluso supera el daño patrimonial sufrido”.

Sobre el computador, indicó que es “relativamente viejo”, pero que en su correo electrónico podría haber oficios reservados. “Voy a cambiar ahora todas las claves y el computador está en alemán, así que va a ser difícil que lo utilicen para alguna cosa”, dijo.

Las autoridades y los delitos

Junto con ello, realizó una reflexión sobre la delincuencia. “Estamos sufriendo una situación en la cual sabemos que salimos, pero no estamos seguros de que no vamos a ser víctimas de un delito mientras estamos fuera de nuestra casa. Y muchas veces, no tenemos la seguridad de no ser víctimas de un delito cuando estamos dentro de nuestras casas. Eso tiene que cambiar”.

A renglón seguido, y considerando la encerrona que anoche sufrió un concejal republicano de Maipú, expresó que “yo espero que no lleguemos al punto de tener que lamentar también, y eso yo creo que está en ciernes, el tema de los secuestros de hijos de parlamentarios, de empresarios, de comerciantes, etcétera”.

“Ese tipo de delitos ya se están empezando a producir, pero van a empezar a impactar también en la clase que conduce a este país. Si no nos ponemos las pilas en materia de criminalidad, ya no va a ser algo lejano, esto de ser víctima de delitos. ¿De acuerdo? Entonces, decirle a los colegas que no crean que esto va a quedarse solamente en los sectores populares, los va a impactar a ellos también. Si no están dispuestos a hacer lo necesario en materia de seguridad por compromiso con la gente, por último que lo hagan por, no sé, instinto de autopreservación”, cerró.