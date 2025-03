El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, confirmó que el exfiscal Manuel Guerra declaró ante la justicia en el marco de la investigación por corrupción ligada al caso Penta, con una declaración de más de 40 páginas que se extendió por varios días en Santiago. Guerra, investigado desde agosto de 2024 por presuntos delitos de corrupción, no ejerció su derecho a guardar silencio y se centró en aristas relacionadas al caso Penta y una querella de la Municipalidad de Vitacura. La investigación contra Guerra surgió tras aparecer en conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, lo que llevó a nuevas denuncias asignadas a un fiscal especial. Carrera detalló que las querellas presentadas por el Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz, Mauricio Daza y algún diputado tienen relación con el caso Penta, mientras que la declaración de Guerra se coordinó previamente con sus abogados y se mantiene en reserva temporal hasta el 31 de marzo. Además, se incautó el teléfono de Guerra y se confirmó que el exministro Andrés Chadwick declarará como imputado próximamente.

Carrera, quien lidera las pesquisas del caso Audio, reveló que desde septiembre no ha existido una semana sin diligencias relacionadas al proceso. “Nosotros hemos desarrollado diligencias desde el mes de septiembre, no hay ninguna semana que no se haya efectuado alguna diligencia”, afirmó en entrevista con CNN Chile.

El exfiscal Guerra, investigado desde agosto de 2024 por presuntos delitos de corrupción, no ejerció su derecho a guardar silencio. Su testimonio se centró en las aristas del caso Penta y en una querella presentada por la Municipalidad de Vitacura, vinculada a la presunta vulneración de secreto en una investigación local.

La investigación contra Guerra surgió tras aparecer en conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, actualmente en prisión preventiva. Carrera explicó que, tras revelarse estos reportajes en septiembre, “hubo personas particulares que estimaban que quizá en sus causas podría haber algún tipo de irregularidad”, lo que derivó en nuevas denuncias asignadas a un fiscal especial.

Sobre las querellas, el fiscal detalló que se decidió separar las aristas del caso. “Las que hoy tienen querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz o el abogado Mauricio Daza, además de algún diputado, tienen que ver con el caso Penta y las decisiones que se tomaron ahí”, precisó.

Respecto a la declaración de Guerra, Carrera aclaró que fue él quien la tomó personalmente en Santiago. “Sobre si declaró o no Manuel Guerra, sí declaró hace varias semanas y por varios días”, sostuvo.

Cautela frente a la declaración de exfiscal Guerra

Consultado sobre si el testimonio de Guerra podría considerarse una colaboración, el fiscal respondió cauteloso: “Habría que analizarlo a posteriori. Él entregó su visión”.

El exfiscal abordó específicamente los casos Penta y Vitacura durante su declaración. “Si declaraba por todo, habríamos estado un mes entero”, comentó Carrera, destacando la extensión del documento.

La diligencia se coordinó previamente con los abogados de Guerra. “Él acudió voluntariamente. Esto se conversó con sus abogados, así que no fue una sorpresa para ellos”, aseguró el persecutor, enfatizando que se recopilaron antecedentes suficientes antes de la declaración.

La investigación mantiene reserva temporal. Los querellantes no tendrán acceso al contenido de la declaración hasta el 31 de marzo. Carrera justificó la medida: “Si se publicitara, nos podría complicar en la verificación de antecedentes”.

Entre las diligencias realizadas, se incautó el teléfono de Guerra. “Se hizo a la semana siguiente de que se me asignara la causa”, reveló el persecutor, aunque evitó profundizar en detalles por el secreto sumarial.

Finalmente, Carrera confirmó que el exministro del Interior Andrés Chadwick declarará como imputado. “Sí está decretada una fecha”, adelantó, sin revelar el día exacto.