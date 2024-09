El Presidente Gabriel Boric entregó un nuevo balance del fin de semana de Fiestas Patrias, reportando que 23 personas han fallecido en accidentes de tránsito desde el viernes, principalmente por conducir bajo la influencia del alcohol o a alta velocidad, además de peatones cruzando en zonas no habilitadas. Hizo un llamado a celebrar con responsabilidad, asistir solo a eventos autorizados con medidas de seguridad, no conducir bajo la influencia del alcohol, usar sillas adecuadas para niños y evitar el uso del celular al manejar. Lamentó la falta de responsabilidad como sociedad y pidió a los chilenos disfrutar de las celebraciones con prudencia y cuidado.

El presidente Gabriel Boric realizó este lunes un nuevo balance del número de víctimas fatales que dejan los accidentes de tránsito, en el primer fin de semana del denominado “18 XL”, por la celebración de Fiestas Patrias.

Desde la comuna de Pudahuel, el mandatario indicó que 23 personas han muerto en accidentes desde el viernes, día que comenzaron las medidas de gestión por el masivo desplazamiento de vehículos.

“La gran mayoría de ellos producto de gente que estaba conduciendo habiendo bebido alcohol o en exceso de velocidad. Y también en otra falta que es muy usual en estos días, que por ganar unos metros o ganar unos minutos, un peatón cruza en lugares no habilitados”, dijo.

Por eso, realizó un llamado “a celebrar y hacerlo con responsabilidad, a cuidarse cada uno y a cuidarnos entre todos. Por eso vamos a ser majaderos en insistir en que asistan sólo a eventos que están autorizados con las medidas de seguridad y sanitarias apropiadas. A no manejar si han consumido alcohol. Es demasiado importante la vida de ustedes y la de personas que no conocen”.

“(Las vidas) están en juego en una decisión tan sencilla como es en usar las sillas y alzadores para trasladar a los niños y niñas. Y por favor, por favor, no perder el tiempo, no tomar la… no tengo otra palabra que no sea pelotuda decisión, de mirar el celular mientras uno está manejando. Y creo que en esto hay que ser duros, hay que ser claros, porque, insisto, la vida de ustedes o de alguien que no conocen está en juego”, agregó.

Junto con ello, insistió en que “la verdad es que desde el viernes hasta la fecha como sociedad no hemos estado bien en esta materia. Tenemos 23 personas fallecidas desde el viernes hasta hoy en accidentes de tránsito”.

“Por favor, chilenos, chilenas, seamos responsables. Que esta fiesta sea motivo de alegría, de encuentro, de celebrar las tradiciones patrias, de disfrutar con los amigos, con la familia, de encontrar nuevos amores. Pero eso tiene que ser siempre con responsabilidad”, insistió.

Siguen las fiscalizaciones

El mandatario subrayó que en todo el país “habrá distintos servicios y funcionarios trabajando para que todos lo puedan pasar bien. Por cierto, carabineros, carabineras desplegados en todo el territorio nacional”.

“La PDI también va a estar realizando controles y resguardando la seguridad de la ciudadanía. El Ministerio de Transportes se encuentra fiscalizando el tránsito para que los traslados se realicen de manera segura y además aspectos administrativos”, añadió.

Igualmente, indicó que el Ministerio de Salud estará controlando la venta de alimentos y que el Senda realizará alcotest y narcotest en distintos puntos.

“Todos vamos a estar desplegados para que ustedes lo pasen bien y pasémoslo bien juntos, pasémoslo bien con responsabilidad, insisto, no maneje con copete, si va a tomar pase las llaves, si va a tomar no salga en el auto, su vida y la de otra persona que merece la tranquilidad de poder disfrutar segura está en juego en esto, disfrutemos, pasémoslo bien y celebremos juntos este largo “18” que tenemos por delante”, cerró.