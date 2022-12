El Metro de Santiago, junto con la Delegación Presidencial Metropolitana, iniciaron trabajos para poder reabrir el principal acceso a la estación Baquedano, cerrada desde el estallido social.

Se trata de un ingreso bajo nivel, que hoy es denominado como el “Jardín de la Resistencia”. Allí hay diversos murales que rememoran lo ocurrido desde el 18 de octubre de 2019.

Quienes ocupan ese espacio, sin embargo, no quieren que se reabra el acceso porque terminaría con su intervención, señaló El Mercurio.

Tanto Metro como la Delegación comenzaron a reunirse con vecinos para abordar la reapertura. Pero, quienes ocupan el lugar se han abstenido de participar en los diálogos.

““Metro no nos está ofreciendo nada (…). No hemos asistido a las reuniones, porque sabemos que la institucionalidad no va jamás a permitir que este espacio se mantenga como queremos. Lo que exigimos es que el jardín se mantenga tal y como está ahora: que no exista la apertura al metro Baquedano, que no exista ese acceso”, señaló una de las ocupantes al citado medio.

Por lo mismo, se niegan a la idea del tren subterráneo de instalar una placa conmemorativa y ya realizaron llamados a defender el denominado jardín con movilizaciones.

La reapertura del principal acceso a Baquedano sería parte de un plan que anunciaría el presidente Gabriel Boric antes de fin de año.