Revuelo causó un aviso de arriendo en el sector El Radal, en la comuna de Lo Barnechea, donde se ofrece una pieza por el pago $125 mil más trabajos realizando labores domésticas niños.

A través del portal habitacional compartodepto.cl, un usuario publicó un arriendo por horas de trabajo de una pieza, baño, sala de estar y un patio en el sector oriente de la capital.

Además ofrece un computador, el que puede ser de la estudiante o profesional que acepte la oferta tras un año de trabajo en la casa.

En conversación con BioBioChile, el anfitrión de la pieza relató qué lo llevó a buscar a una persona que lo ayude con tareas domésticas semana por medio.

“Tengo tres niños, a los que cuido y me es muy difícil. No tengo asesora. Pensé que alguien podría interesarse en arrendar una pieza, baño, sala, patio, estacionamiento y apoyarme en los desayunos con los peques“, indicó.

Además, agregó que “es mucho trabajo que veo yo, y traté de buscar apoyo… Si me puede ayudar más feliz, no es la idea lucrar, sino que apoyarnos… Vi avisos por el sector y solo las piezas van de $250 mil a $450 mil, por eso me pareció bien lo que ofrecí, pero al parecer se mal entiende”.

La publicación ha sido compartida a través de páginas de Instagram donde ha recibido múltiples críticas, a lo que respondió: “Me han enviado mensajes… probablemente no se explica bien en el aviso, y hoy hay una crítica constante a cualquier cosa que parece abuso”.

En detalle, las labores de la persona serían: A las 07:00 AM preparar desayuno, snack y colación para los niños. Y a las 18:30 PM. hacer comida, además se podría negociar un pago extra por otras actividades complementarias. Todo esto durante 10 días del mes.

Asimismo, el arrendatario aseguró que le han llegado decenas de mensajes de personas interesadas en la publicación, y aclaró que la estudiante recibirá un pago extra por las labores de niñera o “babysitter”.