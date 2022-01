La conductora que frustró una encerrona y atropelló a uno de los asaltantes en La Reina, relató la seguidilla de hechos que ocurrieron para decidir escapar del inminente robo del que iba a ser víctima.

Según lo consignó la Andrea a CHV, “yo lo tenía pensado, si algún día me pasaba esto con o sin mi hija yo iba a tratar de arrancar. Al final es la vida de ellos, o la mía. Independiente a que entregue el auto igual me pueden disparar o llevarse a mi hija. Quizás no es recomendable lo que digo”.

Además lamentó que cuando la abordaron “fue súper fortuito, me vieron y dijeron ‘ella’, y no les resultó. Pero claro, después de eso ellos se fueron y le robaron a otra persona”.

El hecho ocurrió la noche del lunes, cuando la conductora circulaba por la intersección de Fernando Castillo Velasco con Vicente Pérez Rosales.

En ese momento, un grupo de personas arriba de un automóvil le realizaron la encerrona, y uno de ellos se bajó para intimidarla. Sin embargo, la mujer aceleró y lo atropelló logrando frustrar el robo.

Tras esto, la conductora condujo un par de minutos cuando su automóvil tuvo desperfectos técnicos. “Se me paró el auto, y me puse nerviosa no sabía que hacer. Los miraba por el espejo retrovisor y los veía. Tenía la música fuerte e incluso pasó una micro al lado mío (…) Menos mal no me pasó nada y no me robaron nada. Ahora a continuar la vida como si nada”, sinceró Andrea.

Luego de lo sucedido, la mujer decidió hacer una denuncia en Carabineros y la PDI, sin embargo como no se había concretado el robo de su auto, dejó una constancia. “Entre los nervios, no me acuerdo cómo estaban vestidos. Pero el video nos ayudó harto (…) Uno de los carabineros me dijo que como no se concretó el delito, no había necesidad de poner una denuncia”, señaló la afectada.

Para finalizar, Andrea sostuvo que “no los encontraron, nos demoramos en llamar porque no sabíamos el número de la seguridad ciudadana (…) Yo pensé que a esa hora los tipos estaban en otra comuna haciendo otra encerrona”.

