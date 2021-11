Este último semestre la Municipalidad de Santiago se ha visto envuelta en diferentes decisiones como lo es el otorgamiento de permisos para el comercio ambulante, y en la última semana sobre la aprobación de la realización del festival Lollapalooza 2022 en las inmediaciones del Parque O’Higgins.

En conversación con Expreso Bío Bío de La Radio, la concejala y presidenta del Consejo de Seguridad de Santiago,

Camila Davagnino, habló sobre las prontas decisiones que debe tomar el consejo municipal e indicó que los permisos para el comercio ambulante serán entregados, pero no en su totalidad de 1.500 como lo indicó la alcaldesa de la comuna, Irací Hassler, con anterioridad.

“Una vez hecha la mesa de trabajo, la que es un acuerdo que se llevó con quienes se movilizaron días atrás, se va a discutir el uso de espacios (…) de la vía pública”, ante esto Davagnino indicó que hay una situación descontrolada pero que el municipio de Santiago se comprometió a realizar una revisión del proyecto a la brevedad.

También la concejala comentó que “para navidad (…) hay un proceso diferente, donde los asociados y agrupados pasan por una selección para los lugares en donde se van a instalar. Esto va a tener que convivir con esta situación que se viene arrastrando hace años. Los comerciantes deben entender que debe existir una autorregulación (…) Para que esto no se transforme en un problema de seguridad y de orden público”

Además, expresó que se está haciendo operativos de despeje a manos de las policías, por lo que hizo un llamado a la calma, “están haciendo su trabajo (…) Se ha trabajado con la Seremi de Salud para aumentar la fiscalización de la venta de comida”.

De forma paralela, la concejala se molestó luego de que se categorizara este como un problema de seguridad e indicó que “me gustaría que se hable des desarrollo económico local, de cómo poder ayudar a esas personas como región Metropolitana”.

Por el momento, Davagnino afirmó que se están realizando mesas de trabajo y estudios para confirmar el número real de permisos que serán dados a los comerciantes en la comuna de Santiago. En un primero momento, se dijo que alcanzarían los 1.500 permisos, pero ahora la cifra no está del todo clara.

“Depende de las miradas de los distintos actores (…) Queremos hacernos cargo de un problema histórico de la comuna, porque esto también lo arrastra la pandemia”, finalizó.

Lollapalooza en Parque O´Higgins

Esta semana, el Concejo Municipal de Santiago aprobó hacer una consulta ciudadana para decidir la realización del festival Lollapalooza en las inmediaciones del Parque O’Higgins, siempre y cuando la productora presente los permisos correspondientes.

Por ello, Davagnino opinó que “no podemos adelantar una fecha para la consulta, si Lotus no pide los permisos necesarios (…) No podemos trabajar si no hay certeza. Si el festival se hace o no, no depende de nosotros. Sino en la productora y los tiempos que dedique a sacar los permisos”, cerró la entrevista.

Escucha aquí la entrevista realizada por Loreto Álvarez y Álvaro Escobar