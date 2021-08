Pablo Rojas, el hombre que terminó con una mano cortada luego de un altercado en un “mall chino” de Recoleta, rompió su silencio y relató lo ocurrido el domingo pasado.

La situación ocurrió cuando Rojas se retiraba del lugar y sonó la alarma, iniciándose una pelea con el ciudadano chino Xianjun Wang quien le exigía la revisión de los productos que llevaba.

Todo terminó con Xianjun cortándole una mano a Rojas con un machete, quien por sus propios medios se fue a la Sexta Comisaría de Recoleta a pedir auxilio. En tanto, el acusado fue detenido y ayer quedó en prisión preventiva.

La víctima de estos hechos conversó con el matinal Contigo en la mañana de Chilevisión, donde relató que “estoy bien dentro de todo”, pero “afectado porque literalmente me embarró la vida“.

Según comentó, no sabe por qué sonó la alarma ya que “en ningún momento estuve robando, estaba comprando artículos para mi vehículo, el vehículo de la empresa”.

Junto con ello, explicó que “deseo que se haga justicia y que el tipo pague, que no salga, es un peligro para la sociedad”.

Aseguró también que el “machetazo me lo tiró a la cabeza, y yo en un movimiento instintivo puse la mano. El tipo me quería matar… Me iba a decapitar”.

Luego del corte, explicó que “yo recogí mi mano, me la puse en la axila, saqué las llaves del vehículo y me fui a Carabineros manejando con mi mano bajo la axila”

Además, relató que por el momento no sabe qué será de su vida de aquí en adelante, ya que trabajaba de chofer en una empresa y además en esta época se dedicaba a confeccionar volantines.

“¿Qué hago ahora?… Me incapacitaron de por vida”, dijo emocionado.

Video lo muestra con un hacha

Rojas también se refirió a un video que comenzó a circular en redes sociales que muestra los instantes previos al ataque con machete. En él se ve a la víctima con un hacha golpeando al imputado en la espalda.

Ante dichas imágenes, Rojas explicó que antes de dicho episodio el ciudadano chino lo apuñaló con un cartonero en el abdomen, en momentos en que le exigía revisarlo. Por ello, señaló que tomó lo primero que encontró para defenderse.

“Creo que era un hacha, no sabía que era un hacha por la adrenalina”, aseveró.

Agregó que lo hizo “no con la intención de causarle un daño, sino con la intención de neutralizarlo para poder salir (del local)”.

“Si yo hubiese querido, doy vuelta el hacha y lo parto, lo abro por la mitad, pero no era mi intención… Que no se venga a victimizar porque él me agredió, él me apuñaló”, añadió.