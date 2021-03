La actual alcaldesa suspendida de la comuna de Providencia, Evelyn Matthei, quien competirá nuevamente por el sillón como líder comunal, aún mantiene fuertes dudas sobre una eventual candidatura con miras hacia el Palacio de La Moneda.

En conversaciones con Expreso Bío Bío de La Radio, Matthei confirmó que “el tema de la presidencia, no lo he decidido. Todo está muy líquido, no sabemos qué va a pasar el 10 y el 11. No estoy en eso, estoy 100% en la campaña de alcaldesa”.

“Realmente nunca he sido más feliz que siendo alcaldesa. Esto es algo donde uno puede llegar a los hogares, familias y darles solución (…) es menos político”, agregó.

Además, insistió en que el cargo, en comparación con uno en el Congreso, es muy diferente. “Hay un clima tan distinto entre los alcaldes, que lo que se ve en la Cámara de Diputados (…) la gente está valorando más la actitud de los alcaldes que esa cosa pequeña chaquetera en que todo es una pelea a muerte y las leyes están 8, 5, 10 años en trámite”, reconoció la candidata.

Elecciones de abril

Los próximos 10 y 11 de abril, se disputarán las Elecciones Municipales de Chile 2021, sin embargo, muchas autoridades han indicado que sería mejor aplazarlas ya que es un mayor riesgo debido a la crisis sanitaria.

“Correr las elecciones lo veo poco probable porque requiere dos tercios de los diputados y senadores, falta poco, no se contagió nadie las elecciones pasadas. Tengo la impresión que la gente se contagia cuando se saca la mascarilla”, afirmó Matthei.

Tercer retiro de los fondos previsionales

Esta semana, el recién electo presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Marcos Ilabaca (PS), anunció que “pondrá sobre la mesa” el tercer retiro del 10% de los fondos previsionales, ante esto, Evelyn Matthei, precisó, “prefiero que la ayuda la de el Fisco, y que no la gente tenga que retirar sus ahorros, el día de mañana les hará falta”.

Sichel y Boric como candidatos

Durante la primera semana de marzo, Evelyn Matthei, catalogó al precandidato presidencial independiente Sebastián Sichel como un “recién llegado” a la coalición. Sin embargo, durante la entrevista realizada por La Radio reiteró que, “Sebastián Sichel debería ir a primaria de todos modos, lo he dicho siempre. No tengo problemas con ello”.

Por otra parte, valoró la proclamación de Gabriel Boric por Convergencia Social como candidato presidencial. “Gabriel Boric, bueno me parece bien que se sume gente (…) hay cosas en las que no comparto, me cargó esa cosa con la camiseta y la muerte de Jaime Guzmán (…) pero debo decir que es una persona aplicada, estudiosa y más seria que mucho de los otros parlamentarios”.

Escucha la entrevista realizada por Loreto Álvarez y Álvaro Escobar