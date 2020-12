El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió este jueves a la polémica con Espacio Riesco por los más de $2.900 millones adeudados por el denominado Centro Hospitalario Huechuraba en el marco del combate de la pandemia.

El gerente del recinto, Sergio Gutiérrez, volvió a cuestionar el rol del Gobierno, calificándolo de errático y poco serio, e incluso que se ha sentido engañado por el Misal.

Ante los dichos, el titular del Minsal indicó en el reporte por la situación de la pandemia que “aquí hay una controversia que se basa en que nosotros tenemos que cuidar las platas públicas, si nosotros nos cuidamos las platas públicas también nos estarían criticando, nos estarían llamado la atención”.

Explicó que los contratos declarados como ilegal por la Contraloría por la presunta duplicación de pagos, deben rehacerse de tal manera que ambas partes estén de acuerdo. Así, una vez que eso ocurra se podrán reenviar al órgano contralor.

“El contralor fue muy justo al decir que no ha recibido el segundo contrato y que entiende que nosotros estamos con mucho trabajo y que espera que eso se reenvíe a la Contraloría”, agregó.

Para concretar lo anterior, insistió que el documento debe llevar la firma tanto del Ministerio de Salud como de la persona que arrendó el Espacio Riesco y de momento sólo cuentan con la primera.

Asimismo cuestionó los dichos de Gutiérrez, afirmando que “afecta a mi honra y me produce mucho malestar porque crea una sensación de inseguridad para el manejo de la pandemia. Yo no negocié con él, no he trabajado con él”, recalcó.

Sin perjuicio de ello, afirmó que está “tratando de ayudar” para alcanzar un acuerdo y zanjar la disputa.