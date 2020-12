El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció que una mujer quedó con graves secuelas tras someterse a una intervención quirúrgica por un tumor en el intestino en el Hospital San José de Independencia. Afirman que producto de una negligencia médica sufrió pérdida de visión y movilidad, y que no han recibido una respuesta concreta por lo sucedido.

La situación afecta a una Yenni Aguirre (41), ciudadana venezolana, que fue intervenida el 19 de octubre pasado por un tumor en el intestino. Según detalló el encargado de Derechos Humanos del Movilh, Ramón Gómez, la paciente “llegó sin otro problema al hospital y, sin entenderlo aún, pasó a estar varios días en la UCI y más de un mes hospitalizada, con pérdida de visión y movilidad que aún perdura”.

Asimismo, acusan que su pareja, Yusmary León (43), no ha recibido ninguna explicación tras la cirugía, pese a ingresar diversos reclamos en el recinto asistencial.

Fue en julio que la paciente comenzó con dolores estomacales, siendo atendida inicialmente en la Red Salud, donde le efectuaron diversos exámenes que arrojaron la presencia de un tumor en el intestino.

Un mes más tarde, fue derivada desde el Sapu Cruz Melo al Hospital San José de Independencia.

Previo a la cirugía, y debido a que la mujer sufría de hipertensión, una doctora le recetó medicamentos para compensarla, tratamiento que se suministró hasta el 19 de octubre, mismo día en que debía hospitalizarse a las 8:00 horas, según precisan en la denuncia.

Complicaciones en la operación

“A las 12:00 del día un médico le señaló a Yusmary que todo había salido bien, que a Yenni sólo le había bajado la presión en la cirugía, pero que estaba controlada. Explicó que la mujer había sido operada mediante la técnica de laparascopía y que se le había realizado una incisión en la misma cicatriz de cesárea. Sin embargo, dos horas más tarde, un médico le comunicó a Yusmary que habían tenido un problema con la paciente y le preguntó si tenía familiares. Yusmar señaló que la única familiar era ella, su pareja, pero que no habían contraído la unión civil”, detallan.

“A las 22:00 horas del mismo 19 de octubre Yenni fue trasladada a la UCI, intubada y conectada a ventilador mecánico. Previamente, le indicaron a Yusmary que le habían realizado un escáner y que no había arrojado ninguna anormalidad. Estuvo en la UCI 3 o 4 días sin despertar”, siguió Gómez.

Afirman que cuando despertó de la operación los médicos le dijeron a su pareja que la intervenida había tenido una crisis y le pidieron que le diera ánimo.

De acuerdo a lo informado, Yenni despertó sin visión y sin sentir sus pies, no estaba intubada ni conectada a respirador automático, “sólo tenía una sonsa en su nariz por la cual la medicaban y alimentaban”.

Dada de alta

La mujer fue dada de alta el pasado viernes y pese a presentar reclamos en el recinto asistencial, no han podido hablar con un médico que les explique qué pasó en el pabellón.

Yusmary León relató que “por teléfono me han dicho que a Yenni se le quemaron las neuronas. Nada más. Su diagnóstico actual es ‘acefalopatia en estudio’. El viernes pasado la dieron de alta y me da mucha pena porque debo trabajar y dejarla solita, sin que ella pueda ver o moverse. No puede ni sostener un vaso en sus manos. Ha perdido la sensibilidad en buena parte de su cuerpo”.

Desde el Movilh reiteraron que “estamos en presencia se una negligencia médica gravísima cuyo drama se incrementa al considerar que ningún neurólogo, médico tratante o cirujano ha dado una explicación sobre lo ocurrido o ha hablado en persona con Yusmary tras el día de la operación, pese a que es la única familiar de Yenni”.

Por lo anterior, es que anunciaron que presentarán acciones legales para que se “sanciones a los responsables y se repare el daño causado”.

Biobiochile se contactó el martes con el Hospital San José y se mantiene a espera que se pronuncien respecto a la denuncia.