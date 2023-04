Chile tiene altas cifras de sedentarismo, según la Encuesta Nacional de Salud, un 86% de la población no hace actividad física. Por eso- aprovechando la temporada otoñal- Agrozzi, brazo agroindustrial de Carozzi que se ubica en Teno, organizó la Jornada Deportiva en Familia en la comuna de la región del Maule.

La instancia incluyó prácticas como tenis, ping pong, zumba, juegos para niños y una carrera donde familias de la zona y trabajadores de la empresa corrieron 2,5k y 5k.

Jornada deportiva para todos

La Organización Panamericana de la Salud asevera que la actividad física es fundamental para la vida, ya que la falta de ella es uno de los principales factores para la mortalidad global. Moverse de alguna forma todos los días reduce el riesgo de enfermedades como diabetes, cáncer de mama y colon y depresión.

Debido a ello, el evento atrajo a todo público, y se pudo presenciar a aficionados, que en pocos minutos completaron el circuito y personas que fueron para compartir con sus vecinos. Asistieron familias completas, niños y adultos mayores, cada quien a su ritmo.

Sandra Amestica, alcaldesa de Teno, explicó que “ha sido un domingo esperado por la comuna. Por eso hubo mucha participación de la gente, familias, niños, fue un éxito”.

“Estas actividades siempre mueven gente, familias, y como autoridad, es lindo ver a las familias unidas, contentas y unidas por una buena causa como lo es el deporte”, agregó.

La iniciativa, que contó con el apoyo de la Municipalidad de Teno, está en el marco de la Estrategia de Sostenibilidad de Carozzi, que incluye promover la vida sana entre sus pilares fundamentales, dentro de la campaña Compartir hace Bien.

En esa línea, Luz María Rojas, gerente corporativa de sostenibilidad y marketing de Carozzi, expresó que “la gente necesita espacios seguros para compartir y qué mejor que hacerlo en torno al deporte. Ser un facilitador para que todas las personas puedan venir en familia a disfrutar un día de actividad física es gratificante”.

Participantes de la corrida

Entre quienes corrían destacó Juan Luis Ibarra, gerente de Agrozzi y uno de los principales organizadores, quien indicó que en la carrera “había gente competitiva, en la primera línea, muchos niños también, mamás con guagua, gente mayor, todos motivados por correr, cada uno a su ritmo disfrutando para participar y llegar. Justo lo que queríamos”.

También llegaron a la región del Maule personas de Santiago, como Jorge Sánchez, que compitió junto a su nieto, su hija y su señora.

“Yo vine porque mi hijo vive acá y fue una linda experiencia. Antes yo corría solo en maratones, y ahora me motivó más por lo familiar, algo que no se ve en Santiago. De las tres veces, yo he participado en dos y justamente porque me gusta que sea para todos”.

Personas como Érica Muena, trabajadora de Agrozzi y Fabio Pinilla, su marido, corrieron con toda la familia, incluso llevando a guaguas en coche.

Según Fabio, los motivó que “junta a la familia. La encuentro súper buena, une al pueblo y da otra imagen a la empresa, que lleva muchos años aquí en la localidad, la hace más presente”.

Por parte de Érica “vinimos con todos, los niños de cuatro meses, dos años y doce porque compartimos con la comunidad, estamos con nuestros vecinos y los niños ven a sus amigos. Eso le da otra imagen a la empresa”.

Carozzi lleva un tiempo fomentando la salud de sus consumidores y su entorno, a través de las clases deportivas gratuitas que se realizan en sus centros industriales, el programa 5×30, que promueve la actividad física 30 minutos diarios por cinco días a la semana en públicos de interés y las Olimpiadas Carozzi para sus trabajadores.