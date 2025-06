La mamá de una niña acusó una “atención fantasma” al interior del Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción, región del Bío Bío. En simple, fue a una cita médica programada, pero no fue atendida. Sin embargo, días más tarde notó que en la ficha clínica marcaba lo contrario e incluso figuraba con un diagnóstico.

Todo comenzó el 7 de abril pasado. Sofía, quien tiene una discapacidad intelectual y epilepsia refractaria, tenía hora médica a las 08:00 de la mañana.

Por lo mismo, acudió hasta el principal recinto asistencial de la región en compañía de su madre, Andrea Bello. Según contó la mujer, llegaron 20 minutos antes de la cita médica.

Sin embargo, cuando ya se acercaban a las 2 horas de espera y al no ver algún tipo de atención a pacientes, Andrea decidió consultar cuánto faltaba para que fueran llamadas.

Médico no llegó

“La Sofi, por su condición, se empezó a inquietar porque ya llevábamos más de una hora esperando. Me acerco por primera vez a preguntar, a lo que me responden que no, que el doctor aún no ha llegado (…) que lo están llamando pero que no contesta el teléfono“, recordó sobre la situación la mujer.

En este sentido y debido a la larga espera, Andrea decidió retirarse, no sin antes dejar constancia por escrito que en compañía de su hija asistieron al hospital, pero que tras casi 3 horas el médico no llegó.

Dos semanas después, la mamá de Sofía debió volver al hospital para sacar una nueva hora médica y retirar unos medicamentos.

Para su sorpresa -de acuerdo a su relato-, en la ficha clínica salía que su hija fue atendida a las 09:20 del 7 de abrile incluso, que hubo un diagnóstico relacionado al estado de su columna.

“A mi me queda la duda de si él volvió a trabajar ese día (…) Dado que está en investigación que los doctores firmaban a distancia y no iban. Mi pregunta es cuando el doctor firmaba y no iba, qué pasaba con esos pacientes, ¿quedaba la mitad con diagnósticos fantasmas como la Sofi?“, sostuvo Andrea.

Hospital Regional por “atención fantasma”

Radio Bío Bío consultó al Hospital Regional de Concepción por la situación acusada. Claudio Baeza, director del recinto salud, señaló que “la situación planteada nos parece grave”.

“Nosotros estamos haciendo las investigaciones pertinentes, revisando el historial clínico, la ficha clínica y la asistencia del médico en particular ese día, para poder tener una posición bien clara ante lo planteado”, aseguró Baeza.

También, añadió que “este tipo de situaciones son especialmente preocupantes y realizamos todas las investigaciones e indagaciones pertinentes”.

Finalmente, Andrea Bello ingresó una denuncia en la Superintendencia de Seguridad Social, y actualmente se encuentra esperando una respuesta.