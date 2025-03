Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Afectados por la Automotora Cumbres denuncian que pese a compromisos en redes sociales, los dueños de la empresa aún no devuelven los dineros por la venta de autos, tras descubrirse el caso hace un mes en San Pedro de la Paz. Los afectados entregaron sus vehículos en concesión pero no han recibido dinero ni saben del paradero de los autos. A pesar de las querellas y denuncias presentadas al Ministerio Público, algunas acciones legales no tienen fiscal asignado. La Fiscalía Regional del Bío Bío informó que la investigación está en curso, con diligencias a cargo de la Bridec de la PDI por instrucción del fiscal Guillermo Henríquez de la Unidad de Delitos Económicos.