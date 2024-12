12 viviendas totalmente quemadas y otras 5 afectadas dejó un incendio en Villa los Presidentes de Chiguayante, región del Bío Bío.

Si bien no se reportaron fallecidos, sí hubo tres lesionadas: una bombera de la Tercera Compañía, otra mujer que se descompensó y la última que fue mordida por un perro.

El origen del siniestro, según vecinos y el propio alcalde de Chiguayante Jorge Lozano, fue por un adulto mayor que tiene Síndrome de Diógenes y usaba un brasero para su calefacción.

“Habrá que tomar los resguardos pero no puede ser que una persona que viva en un sector donde las casas son todas pareadas… Algunos me decían que es la tercera vez que provoca este tipo de incendio, porque se genera no sé, drogas en la casa, tiene “mal de Diógenes”, hace cosas que no corresponden. Y hoy día tenemos a la vista lo que está pasando”, informó Lozano.

Asimismo detalló que Bomberos tuvo problemas con el caudal porque no fue suficiente para llenar los carros a un nivel óptimo.

Si bien hasta el cierre de esta publicación el fuego estaba controlado, durante la madrugada debieron llamar a todas las compañías de Chiguayante y adicionalmente a las de Concepción y Talcahuano.

El llamado que hizo el municipio es ayudar a las personas con ropa y utensilios en buen estado. La mayoría de ellos está en la sede de Villa los Presidentes.

“En este momento tenemos que unirnos. Desde el municipio vamos a tratar de lo humanamente posible, pero sin lugar a dudas no vamos a poder solucionar todos los problemas de forma inmediata. Este es un proceso que es a mediano plazo”, comunicó.