El pasado 15 de marzo, el Juzgado de Garantía de Concepción, en la región del Bío Bío, conoció el incumplimiento en dos oportunidades de la medida cautelar de arresto domiciliario total de Simón Acuña, formalizado en el denominado Caso Convenios.

Según un oficio proveniente de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Coronel, se trató de dos incumplimientos de la medida cautelar por parte del imputado.

El documento detalla que los días 17 de febrero a las 22:50 horas (horario de concurrencia de Carabineros), y 22 de febrero a 17:12 horas, el imputado no se encontraba en su domicilio.

“Se pone en conocimiento del Fiscal de la causa para los fines pertinentes”, cierra el informe de la policía.

Consultado por esta notificación de incumplimiento de su medida cautelar, Simón Acuña dijo a BioBioChile que “quiero dejar claro que nunca he faltado a la medida impuesta. Las únicas veces que he salido de mi casa han sido con autorización del tribunal a declarar a Fiscalía y a hacer un trámite al Registro Civil. Me parece muy grave que se informe como incumplimiento algo que no lo es“.

¿Qué hacía Simón Acuña los días mencionados?

Según Acuña, respecto al 22 de febrero: “ese día estaba declarando en Fiscalía en el horario visitado con permiso del tribunal“.

Mientras que el 17 de febrero: “ese día estaba en mi casa con mis niños pequeños y mi señora. La Junta de Vecinos de mi barrio está revisando las cámaras de seguridad para determinar si Carabineros vino o no a mi casa. Lo que sí puedo asegurar es que no llamaron al teléfono celular disponible para esto, ni tocaron el timbre de la casa. Tampoco prendieron las balizas como lo hacen a plena luz del día, si es que vinieron“, dijo.

Posteriormente, Acuña envío una Declaración Pública, donde detalla que su Defensa hará una “presentación al Tribunal para que reitere las medidas que se disponen para comprobar el cumplimiento de la medida cautelar”.

Finalmente, en el documento asegura que “tal como lo he hecho hasta ahora, seguiré cumpliendo la medida impuesta y colaborando totalmente con la investigación, confiando en que estas imprecisiones en el actuar puedan ser corregidas y no vuelvan a ocurrir”.

Revisa la Declaración aquí:



Caso Convenios: Tribunal mantuvo arresto domiciliario total para Simón Acuña

Recordemos que el pasado 11 de marzo, el Juzgado de Garantía de Concepción resolvió mantener el arresto domiciliario total a Simón Acuña, exfuncionario del Gobierno Regional del Bío Bío.

A solicitud de la defensa del exjefe de la División de Desarrollo Social y Comunitario, imputado por fraude al fisco, se realizó una audiencia de revisión de la medida cautelar. Presentaron un informe psicosocial argumentando la necesidad del imputado de trabajar.

No obstante, el tribunal rechazó el requerimiento y mantuvo el arresto domiciliario para el acusado.

Imputado en otra causa

Una vez finalizada dicha instancia, la fiscal María José Aguayo, de la Unidad de Alta Complejidad, destacó que el tribunal acogiera los argumentos presentados; tanto por la Fiscalía como por el Consejo de Defensa del Estado, también querellante en esa indagatoria.

De acuerdo con la fiscal Aguayo, el informe presentado “no revestían el carácter como para modificar la medida cautelar”. Además, reveló que Acuña tiene “el carácter de imputado en otra investigación vigente de la cual no puedo dar mayores antecedentes”.

Finalmente, el juez Marcelo Bustos acogió los argumentos de la Fiscalía y además comparó la colaboración que han realizado otros imputados del Caso Convenios, como es el caso de la también exfuncionaria del GORE, Tamara Vidal.