Así respondió el canciller un requerimiento de la Cámara Baja a petición del diputado Andrés Celis (RN), en que se solicitaba información respecto de un chileno que denunció abusos e ilegalidades de un programa a cargo de la Fundación Abroad Global en el rubro de la construcción en Nueva Zelanda.

El oficio, que firma el ministro Alberto Van Klaveren, indica que en julio pasado el consulado de Chile en Wellington fue alertado por una organización neozelandesa de una presunta estafa que estaría afectando a un grupo de chilenos. La alarma abordaba los ofrecimientos de atractivos puestos de trabajo, sin embargo, una vez en el país se veían expuestos a condiciones laborales precarias y remuneraciones menores a lo ofrecido.

La Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior (Digeconsu), expuso el tema en la Mesa Intersectorial de Trata de Personas, que coordina la subsecretaría del Interior, y que decidió iniciar una investigación con posibles víctimas de explotación laboral, destacó el diputado Celis.

“La situación es tan grave que se me ha informado, en respuesta a mi oficio, que en Chile se inició una investigación de trata laboral con posibles víctimas de explotación laboral. También en Nueva Zelanda hay investigaciones en curso; y además se está realizando un catastro de los chilenos afectados por esta situación”, dijo el legislador.

Según lo informado en ese oficio por la Cancillería, actualmente se está definiendo el mecanismo en el que se entregará información a los connacionales, y de este modo tengan la opción de recibir asistencia desde Chile.

Evalúan entregar patrocinio jurídico

También se evalúa la posibilidad de que reciban representación de patrocinio y poder en el Ministerio Público, y orientación jurídica de la Corporación de Asistencia Judicial para el proceso en nuestro país. Al respecto, Celis espera que todas las gestiones tengan finalmente un resultado.

“Si bien me tranquiliza que las autoridades competentes estén tomando cartas en este asunto, yo espero que no se queden en palabras y que efectivamente se adopten todas las medidas posibles y necesarias para ayudar a nuestros compatriotas; y que además se actúe de forma que esto no vuelva a ocurrir”, añadió el parlamentario.

De acuerdo a la respuesta de la Cancillería, tanto la situación que afecta en particular a uno de los chilenos que viajó en este programa, como a otros connacionales, ha sido informada a las autoridades neozelandesas, y el consulado de Chile en Wellington ha proporcionado ayuda económica a los afectados, con cargo al fondo de auxilio a chilenos.

En paralelo, el Ministerio de Negocios, Innovación y Empleo de Nueva Zelanda confirmó al consulado chileno la existencia de investigaciones en curso en ese país, y el Departamento de Inmigración neozelandés también está indagando denuncias de irregularidades con agentes migratorios.

Revisa aquí la respuesta del Minrel a la Cámara: