A través de diversas plataformas, un grupo de chilenos y ciudadanos de otros países de Latinoamérica, han denunciado que las condiciones en que se encuentran en Nueva Zelanda en el marco de un programa laboral del área de la construcción, no son las que se les prometió.

Desde las tres empresas relacionadas a “Construyendo Nueva Zelanda desde Chile“, sus representantes ya iniciaron acciones legales en contra de quienes dicen los han difamado.

Patricio Barrera, director de la Fundación Abroad Global, que tiene convenios en Chile con DUOC, AIEP, y el municipio de Pucón, afirmó que en Nueva Zelanda todas las denuncias de extrabajadores fueron desestimadas.

“Nosotros no tenemos ninguna demanda en contra de la compañía en Nueva Zelanda. No hay nada, ningún proceso judicial ni legal en contra de ninguna de estas compañías. Inmigraciones lo que nos dijo siempre es que ellos no pueden abrir un caso porque la evidencia que han que ha mostrado esta gente no evidencia de que haya sido explotación laboral. No hay nada en ese sentido”, dijo.

Dardos al Centro Kiwi

El representante de la firma, que ha llevado a Nueva Zelanda a 154 trabajadores del área de la construcción, 96 de ellos chilenos, indicó que detrás de estas denuncias está el interés por obtener dinero, residencia y visa de explotación laboral, que les habría ofrecido un centro de migración local.

“A estas personas los asesora directamente Fernanda Peny, que es directora del Centro Kiwi. El Centro Kiwi es una empresa migratoria. Esta señora les prometió a toda esta gente y tenemos la evidencia que si ellos hacían un grupo y hacían una demanda colectiva, podían obtener hasta 100 mil dólares neozelandeses cada uno (poco más de 52 millones de pesos); postular a una visa de trabajo abierto y postular también a una residencia. Les prometió residencia”, expuso.

Buildhub es la empresa del rubro de la construcción que contrata a los postulantes seleccionados y les garantiza un pago de 700 mil pesos líquidos quincenales por 33 horas de trabajo, aunque no estén asignados a alguna faena, por estar realizando cursos de inglés o alguna capacitación.

Su representante, Ricardo Corona, se refirió a la acusación que hizo Matías Valenzuela, un ingeniero en construcción egresado de DUOC respecto de que fue “a la pala” y no tuvo un trabajo acorde a su experiencia.

“Si la persona quería venir desde el día uno a ejercer una ingeniería, esa no fue la oferta laboral que Builhub dio. La oferta laboral que Buildhub dio fue clarísima y además se les facilitó la información muchos meses antes siquiera de que su visa empezase a procesar“, manifestó Corona.

Denuncias en Nueva Zelanda y Chile

Respecto de este caso, la firma expuso diversa evidencia para justificar su desvinculación por cometer faltas reiteradas o gravísimas en la ley laboral neozelandesa.

El ex trabajador fue denunciado por amenazas, tras lo cual regresó al país, señalan en Buildhub; asegurando que emprenderán en su contra causas también en Chile, por hostigamiento a personas a quienes envió fotografías, dijo conocer su dirección y datos sobre sus hijos.

Daniel Sierra, representante de Synergy Advisory, la empresa de servicios migratorios que forma parte del programa y que cuenta con más de 10 mil visas aprobadas, sostiene que las condiciones del contrato son ampliamente conocidas para el postulante. Incluso, manifestó que antes de la primera entrevista, para que tomen la mejor decisión, de por ejemplo si viajar solos o con sus familias.

“Explicándoles desde antes de comenzar su viaje, su proyecto, cómo planear todo desde la parte financiera, cómo funciona el esquema del negocio, el esquema triangular; cómo se trabajan con otros aliados y clientes; cómo se preparan para el viaje en temas no solamente monetarios, sino si van a viajar con la familia”, detalló.

Las acciones legales siguen su curso en Nueva Zelanda en contra de ex trabajadores de Buildhub que han amenazado a otros empleados.