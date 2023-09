La postura de la derecha ante las elecciones municipales de Concepción en 2024, depende de si Jacqueline Van Rysselberghe postula o no al cargo. Lo que es seguro es que la carrera al sillón alcaldicio ya comenzó. Esto, luego de que el consejero regional James Argo renunciara a la UDI para enfrentar la campaña como independiente. Dentro de los nombres que se barajan como posibles contendores, está el de Héctor Muñoz, exseremi de Salud.

La gran mayoría de las candidaturas para las próximas elecciones municipales que está evaluando la derecha en Concepción, región del Bío Bío, dependen de la decisión de Jacqueline Van Rysselberghe: si eventualmente postulará como candidata al municipio penquista o buscará la Gobernación Regional.

En la UDI las gestiones para llevarla de candidata se mantienen en movimiento constante.

Escenario de elecciones municipales en Concepción

La renuncia del consejero regional, James Argo a la UDI, abrió la temporada de candidatos en la zona. Esto de cara a lo que serán las próximas elecciones municipales.

En el partido, el diputado Sergio Bobadilla, dijo que respeta, pero no comparte la renuncia de Argo. No obstante, dijo que no descartan un eventual apoyo a la alcaldía. Todo depende, eso sí, de otras personas que puedan mostrar interés por llegar al municipio de Concepción.

Esa decisión que esperan en la UDI y prácticamente en todo el sector político, es la de Jacqueline Van Rysselberghe. De hecho, existen gestiones al interior del partido para que ella escoja si ir en busca, nuevamente, del municipio penquista o de postular a la Gobernación Regional.

James Argo aseguró que se fue en buenos términos de la UDI, aunque no descartó establecer conversaciones con otros partidos de la derecha que busquen apoyarlo en su campaña.

“No quiero adelantar ningún escenario, lo que sí tengo decidido es que voy a enfrentar esta decisión como independiente”, sostuvo.

Argo ha tenido acercamientos con el Partido Republicano, incluso tuvo la oportunidad de conversar con José Antonio Kast en la última visita que realizó a Concepción el ex candidato presidencial.

Por lo mismo, el presidente regional de la colectividad, Juan Pablo Mellado, reconoció conversaciones, al menos en lo informal, con James Argo. Esto, mientras el partido está en busca de candidatos para las elecciones del próximo año, nada concreto por el momento.

La situación del ahora ex UDI, James Argo es compleja. En caso de que Jacqueline Van Rysselberghe decida competir por la Gobernación Regional, tendría que enfrentarse al ex seremi de Salud, Héctor Muñoz, quien también buscaría quedarse con el sillón edilicio penquista. Además, todo apunta a que habrá un acuerdo por omisión entre Chile Vamos y el Partido Republicano para no “quitarse votos”.