La familia de Bárbara Krumm, enfermera del Hospital Higueras fallecida hace seis años en Talcahuano, región del Bío Bío, intenta probar que la mujer no se suicidó si no que habría sido asesinada.

La investigación se encuentra abierta, sin embargo, para la Fiscalía no hay antecedentes que permitan suponer la participación de terceros.

Bárbara se quitó la vida la mañana del 16 de marzo de 2017 colgándose desde una viga en su casa del sector Los Cóndores en Talcahuano. Eso es lo que estableció la investigación sobre quien era enfermera en el Hospital Las Higueras y vivía junto a su esposo, quien trabajaba en el Servicio Médico Legal.

Su familia nunca aceptó la versión de su deceso

Su familia jamás aceptó la versión sobre su deceso, por lo que se presentó una querella, tras lo cual la Fiscalía de Talcahuano abrió una causa.

La sospecha, según relata la madre de la víctima, Rebeca Novoa, se fundamenta en varios hechos que se oponen a lo que relató el marido de Bárbara a la policía.

Asegura que ella no habría podido ahorcarse, pues estaba operada de un brazo que no podía mover y que el día anterior su matrimonio se había roto, por lo que su esposo no debería haber estado en casa durmiendo con ella, que fue lo que declaró a la policía al dar cuenta de que a las 7 de la mañana la encontró sin vida ahorcada.

“Lucho por esto, porque yo voy caminando con mi nieta chiquitita y voy a la casa de ella (…) entonces se aparece una señora de enfrente y me dice ‘que terrible los gritos desgarradores de Bárbara, a los dos, dos y media de la madrigada“, indicó.

Reconocido médico forense concluyó que el Servicio Médico Legal se contradice

Las pericias de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística, establecieron que se trató de un suicidio, al igual que la primera autopsia y la segunda que se hizo al ser exhumados sus restos por orden de la Fiscalía en el año 2021.

Sin embargo, y a solicitud de la familia, esos mismos peritajes fueron analizados por el reconocido médico forense Luis Ravanal, quien concluyó algo que contradice al Servicio Médico Legal.

Esto, porque afirma que se habría tratado de un crimen por estrangulamiento. Romy Allen, prima de Bárbara Krumm, señala que esto es la confirmación científica de un presentimiento que incluso sus compañeras de trabajo siempre manifestaron.

“Él nos da las bases científicas de que no fue suicidio, y que hay personas en la muerte de mi prima. ¿Qué es lo que dice su informe?, que es imposible que una persona se cuelgue 2 veces, ya que en las fotos es evidente que tiene 2 marcar, rasguños y que en el informe que sale como suicidio no va acompañado de todas las imágenes y fotos”, sostuvo.

Frente a estos cuestionamientos, el fiscal a cargo José Orella, indicó que la investigación se encuentra abierta, con el desarrollo de diligencias solicitadas por la familia.

Afirmó que la posibilidad de un homicidio se investigó, no llegando a establecerse, añadiendo que el informe pericial de Luis Ravanal elaborado en base a la autopsia, se encuentra incorporado en la carpeta investigativa.

“No han aparecido antecedentes que permitan suponer antecedentes la intervención de terceras personas en el deceso lamentable de doña Bárbara Krumm, por eso no es posible imputar a terceros por alguna responsabilidad en su deceso“, explicó.

Actualmente los restos de Bárbara Krumm permanecen en el Servicio Médico Legal, ya que la familia no ha autorizado su inhumación debido a que no han recibido los resultados de pericias pendientes de algunas zonas de su cuerpo.