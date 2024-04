Como un show de variedades sería lo más adecuado para describir la presentación del recordado Joyán Cordero, el chileno que se hizo conocido por mezclar la imitación de Michael Jackson con humor, en el más reciente episodio de Got Talent.

El comediante volvió al escenario de CHV a casi 10 años de su paso por Talento Chileno, donde logró llegar a las galas en ese entonces. Sin embargo, en esta ocasión no logró convencer al jurado con su humor diferente y, por el contrario, se fue con varias críticas.

El recordado Joyán comenzó su presentación leyendo poesía escrita por él y albergada en un libro que nombró “Visiones de San Michael”, en referencia al cantante pop. Fiel a su estilo, el comediante mezcló el español con el inglés, además de diversos atisbos de la voz del artista.

Tras ello, la característica Billie Jean comenzó a sonar y con ello su imitación, que en ocasiones dejaba atrás el tono del cantante estadounidense. Entre medio, el humorista incluso incorporó una frase del himno nacional y no pudo seguir una coreografía.

Finalmente, no pudo terminar la canción, por lo que pidió cortar su show para poder reponerse. Poco antes, Antonio Vodanovic encendía su chicharra en señal de un “no”, pese a que en el 2015, en el mismo programa, lo aprobó.

Pese a que la presentación de Joyán terminó causando carcajadas en el público y de incomodidad en el jurado, estos decidieron no dejarlo pasar de etapa. “Un personaje bizarro, definitivamente, gritón, desvergonzado, pero con una historia sin final, si no pides un fade out, seguimos hasta mañana aquí”, le criticó Vodanovic a Joyán Cordero. El comediante terminó recibiendo cuatro no, aunque aseguró que “siempre termina ganando”.