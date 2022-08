"Nosotros, el Tren de Aragua, no somos enemigo suyo. Te estoy llamando de buena manera porque están pagando 10 millones de pesos para que nosotros hagamos el sicariato". Eso es parte de la amenaza que recibió un hombre en Concepción a través de un llamado telefónico vía WhatsApp y que reveló en exclusiva a Radio Bío Bío. Tras el caso, la Fiscalía confirmó que está investigando el hecho, ya que se reportan varias denuncias de personas afectadas en la región.

Luego que un auditor de Radio Bío Bío revelara la amenaza que sufrió en una llamada vía WhatsApp de una persona que aseguraba pertenecer a la banda trasnacional “Tren de Aragua” en Concepción, la Fiscalía regional confirmó una investigación por similares denuncias ingresadas en las últimas semanas.

Fue en conversación con Radio Bío Bío que un auditor relató el temor que le generó una llamada de WhatsApp donde un extranjero le pedía dinero a cambio evitar un sicariato o algún daño a integrantes de su familia.

Pablo, nombre que usaremos para resguardar su privacidad, indicó que el lunes, cuando estaba en su automóvil junto a su hija, recibió una llamada por dicha aplicación, donde le hablaron por su nombre.

“Me dicen que llaman por parte del Tren de Aragua y me amenazan a mí y a mi familia, y me imagino que a cambio de dinero porque no los seguí escuchando y aproveché de hacer una grabación”, detalló.

El afectado relató que tras lo ocurrido fue a Carabineros a interponer la denuncia respectiva, donde un funcionario le habría indicado que en esos caso lo único que había que hacer era cortar el teléfono y bloquear el número.

Según acusó, el efectivo “no me quiso tomar una denuncia como correspondía. Yo fui a dejar el descargo en el libro, que me dejaran anotado, lo típico cuando uno hace una denuncia a Carabineros, pero no pasó nada de eso”.

Esto pese a que, según aseveró, el mismo funcionario le indicó que otras dos personas habían hecho denuncias por lo mismo. En esos casos, las víctimas habrían concretado el depósito.

Acción que aseguró replicó en la Policía de Investigaciones, donde tampoco recibió la respuesta que esperaba, eso sí, le habrían indicado que “hay bandas que están dedicadas a hacer este tipo de negocios a través de los teléfonos”, añadió Pablo, quien reconoció haberse sentido “totalmente desprotegido”.

“Va a comenzar una cacería humana”

En medio de lo que ocurrió, Pablo grabó parte de la conversación con el sujeto, donde se escucha a un hombre extranjero diciendo lo siguiente:

– “Por qué no le quita el silencio a la llamada para yo retirar a los muchachos míos que tengo cerca de su residencia. Te estoy llamando de buena manera, hijo, nosotros, el Tren de Aragua, no somos enemigo suyo. Te estoy llamando de buena manera porque están pagando 10 millones de pesos para que nosotros hagamos el sicariato en contra suya, en contra de su mujer”. – “Si yo corto la comunicación, cancelo la negociación, ahorita mismo va a comenzar una cacería humana”.

Pablo dijo que tras el contacto quedó “mudo, no atiné a decir nada”.

Fiscalía reconoce investigación

Tras ser consultado por Radio Bío Bío sobre el caso del auditor, desde la Fiscalía en la región confirmó una investigación que busca dilucidar una serie de amenazas que han recibido habitantes del Bío Bío durante los últimos días por parte de delincuentes que dicen ser de organizaciones criminales extranjeras.

Según precisaron, hay varias denuncias, las que están agrupadas en una sola investigación, y llamó a la ciudadanía a reportar estos hechos.