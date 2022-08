Una compleja situación vive una niña de cinco años, paciente del Hospital Regional de Concepción, por la ausencia del inmunólogo en el recinto, quien lleva siete meses con licencia médica.

La pequeña, cuyo caso conoció Radio Bío Bío de Concepción, padece de artritis reumatoide juvenil.

En marzo de este año le correspondía control para suministrarle el medicamento Humira -que necesita cada 15 días-, una droga biológica que cuesta entre 800 mil y un millón de pesos, la que reduce la progresión del daño articular.

Esta iba a ser proporcionada por el hospital penquista, sin embargo, el médico no la atendió.

La madre de la menor detalló que su hija consume una serie de medicamentos que deben ser evaluados continuamente, y eso no ha ocurrido producto de la falta de control.

“Yo lo que quería en verdad era una atención para saber cómo va mi hija. Mi hija se inyecta Metrotexato semanalmente, toma Prednisona, que no son drogas fáciles, esas drogas no se pueden de la noche a la mañana dejar de administrar, no sé si la dosis está bien. Mi hija ha perdido mucha inmunidad, cualquier cosa ella la recibe”, indicó la madre de Magdalena, quien agregó que tras presentar la denuncia, le respondieron desde el recinto que trabajarían para mejorar el proceso de atención, sin embargo, desde enero a la fecha aún no ha sido atendida.

Desde el Hospital, su director subrogante, el doctor Boris Oportus, reconoció la ausencia del profesional y los problemas que conlleva no contar con un especialista inmunólogo para este tipo de pacientes.

“Lamentablemente, esta especialidad cuenta con muy pocos médicos reconocidos como tales, por lo tanto, la ausencia del colega no ha podido ser suplementada por el Hospital Regional hasta este momento, sin embargo, estamos haciendo acciones para lograr que nuestros pacientes sean evaluados”, indicó el profesional médico.

Entre los medicamentos necesarios para el tratamiento de esta menor está el Metrotrexato, Prednisona y Naproxeno, los que no se pueden suspender. En el caso del primero, su madre denuncia que no se ha contado con disponibilidad en la farmacia del recinto asistencial.

“El medicamento que le faltaba a mi hija era el Metrotrexato, incluso me dieron un número de teléfono donde podía llamar para preguntar cuando llegaba y me pasé por todos los pisos (…) nada, absolutamente nada”, añadió la mujer.

Al respecto, el director subrogante del Hospital Regional señaló que sí hay disponibilidad del medicamento, reiterando además que se estudia la contratación de un profesional que supla la ausencia de este médico inmunólogo que hace 7 meses se encuentra con licencia.