Por segunda elección consecutiva, Mónica Gómez llegó hasta el Colegio Salesianos de Concepción, en la región del Bío Bío, para ofrecerse como vocal de mesa. Al explicar los motivos de su decisión, dijo que es sólo para buscar compañía. "A veces me dan ganas de llorar", enfatizó.

Mónica Gómez tiene 80 años y por segunda elección consecutiva se ofreció como vocal de mesa en Concepción, región del Bío Bío.

A primera hora de este domingo, Mónica llegó hasta la calle Juan Bosco para acudir al Colegio Salesianos, con el objetivo de ofrecerse para ser parte del trabajo que desarrollarán miles de chilenos durante esta jornada.

Consultada sobre los motivos para acudir nuevamente a la instancia, dijo que “me gusta porque me siento acompañada, porque vivo sola y estoy todo el día sola, a veces me dan ganas de llorar porque no tengo con quién conversar, porque mis hijas todas viven lejos”.

“Aquí estoy gracias a Dios, estoy bien, me siento muy contenta y estoy muy feliz”, enfatizó la señora Mónica.

Tras esperar, finalmente fue designada a la mesa 80 del Liceo Salesianos de Concepción.

Durante la elección de convencionales constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales, el pasado 16 de mayo, Mónica dijo que lo hacía porque “me gusta, no tenía nada que hacer en la casa. En vez de estar en la casa, estoy aquí”.