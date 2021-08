El Juzgado del Trabajo de Coronel instó a Enel a un acuerdo y al pago de una indemnización a exoperarios que se desempeñaron en el retiro del asbesto desde la central Bocamina.

La propuesta judicial, rechazada por la generadora, obligará a ir a un juicio por la demanda que denunció el riesgo al que fueron expuestos los trabajadores.

Esta es una de las varias acciones legales actualmente en trámite en los tribunales, a raíz de los trabajos de retiro de asbesto desde la central Bocamina 1, entre los años 2014 y 2015.

Este lunes se celebró en el Juzgado del Trabajo de Coronel la audiencia de preparación del juicio por la demanda presentada por 24 exoperarios de la empresa Akeron, quienes denunciaron el riesgo al que se les expuso al no cumplirse las medidas de seguridad para el retiro de un elemento dañino para la salud al ser inhalado.

La acción legal va contra la contratista, contra la Mutual de Seguridad por no haber fiscalizado los trabajos pero también contra Enel, ex Endesa, esta última por no haber incumplido los compromisos adquiridos previo al inicio del retiro del asbesto, explicó el abogado Sakjaris Rojas.

Previo al inicio de la preparación del juicio, el tribunal llamó a Enel a allanarse al pago de 12 millones de pesos para cada extrabajador, es decir un total de casi 300 millones de pesos, lo que fue rechazado por la empresa.

Para el abogado Rojas, la propuesta del juzgado tiene que ver con el peso de la evidencia presentada, por lo que ahora, al tener que ir a un juicio, será Enel la que tenga que probar lo que ya estaría acreditado en la causa.

César Vivanco, vocero de los demandantes, confía en que se hará justicia, después de seis años de estar prácticamente en el abandono y con riesgos para la salud.

La audiencia continuará la próxima semana, específicamente el jueves 19 de agosto, tras la cual será fijada la fecha para el juicio.

Desde Enel, se indicó que por ser una causa en tramitación no se referirían al respecto.