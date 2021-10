El ministro Lucas Palacios defendió extender el convenio para que los pescadores de la ex caleta Sudamericana continúen trabajando provisoriamente en la caleta El Manzano de Quintero, pese a que hace 3 años atrás -cuando era subsecretario de Obras Públicas- se mostró en contra de esa misma medida.

Este jueves el actual ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios Covarrubias, se pronunció respecto del conflicto que mantiene movilizados a varios sindicatos de pescadores artesanales de la región de Valparaíso.

Esta jornada continuaron las manifestaciones de los pescadores de la ex Caleta Sudamericana de Valparaíso quienes se mantienen instalados en las dependencias del muelle Prat de Valparaíso.

Recordemos que este conflicto surgió a raíz del término del contrato del sindicato de los pescadores de la ex caleta Sudamericana con la caleta El Manzano de Quintero, lugar en donde fueron reubicados durante el año 2013.

Por su parte, el ministro se mostró en contra de la indemnización que solicitaron los pescadores como medida paliativa y confirmó que los pescadores deberán continuar esperando por un emplazamiento definitivo.

“(…) Se va a extender por un par de años el uso de (caleta) El Canelo en Quintero. Eso es lo que estamos buscando, la verdad es que nosotros hemos sido brazos abiertos con los pescadores artesanales, entendemos su situación, pero el compromiso es que de aquí al año 2024 tengan su caleta y mientras tanto van a poder seguir trabajando”, indicó la autoridad.

En este contexto, un video del 2018 comenzó a viralizarse. En el registro se observa a Lucas Palacios (entonces subsecretario de Obras Públicas) refiriéndose al conflicto acompañado del senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, y un representante de los pescadores.

En dicha instancia puntualmente el actual ministro aseguró que la reubicación de los pescadores no había sido una buena medida.

“En varias oportunidades me ha planteado (el senador Chahuán) esta situación que son cerca de 300 pescadores artesanales, representados por estos sindicatos, que están ahí trabajando en El Manzano en Quintero en forma muy estrecha. No caben ahí, esa no fue una buena solución que se planteó hace casi 8 años”, planteó en la oportunidad el subsecretario Palacios.

“Por lo tanto lo que nosotros estamos ahora haciendo es buscando una solución en El Membrillo y mientras tanto -para buscar una solución en El Membrillo que es otra caleta, ampliar la capacidad y quepan todos- vamos a trabajar en conjunto con este grupo de pescadores artesanales para poder distribuirse en ambas caleta mientras demoremos en ampliar esa capacidad de El Membrillo”, sostuvo.

Aquí el video:

Se espera que los pescadores continúen en el muelle Prat de Valparaíso a la espera de la concurrencia de las autoridades quienes, se han negado a negociar la compensación económica ya que acusan que es imposible de cumplir.