El exalcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, reafirmó su inocencia al dejar la cárcel luego de siete meses en prisión preventiva y tras la modificación de su medida cautelar por parte del Juzgado de Garantía de Puerto Montt. La exautoridad comunal, investigada por delitos de corrupción, quedó con arresto domiciliario total.

Además, se le impuso arraigo nacional y la prohibición de acercarse a los demás imputados en esta causa. Esto, en el marco del fallo dictado por el tribunal este viernes 23 de mayo.

En ese contexto, el exjefe comunal habló con La Radio, reafirmando su inocencia.

“Soy inocente y no me he podido defender. Para mí esto tiene una connotación política, que yo no soy culpable absolutamente de nada de eso”, aseguró Paredes.

Asimismo, el exalcalde agregó: “Yo puedo hacer la autocrítica que contraté a cuatro ladrones, que eran supuestamente profesionales, pero que se transformaron en sinvergüenzas y se aprovecharon de la confianza“, manifestó.

“El error garrafal, que puede ser legal o no, es creer que porque uno es alcalde, tiene que estar enterado de todo“, concluyó.

Cabe señalar que la audiencia de revisión de medidas cautelares contra Paredes duró tres horas y media. En esa instancia, el tribunal determinó que ya no existen riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.

Cuatro horas después, el exjefe comunal salió del Centro Penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt, donde lo esperaban familiares y amigos, quienes lo recibieron con un fuerte abrazo.

Abogado querellante tras modificación de prisión preventiva para exalcalde de Puerto Montt

Por su parte, tras la audiencia, el abogado querellante de la Municipalidad de Puerto Montt, Marcos Emilfork, anunció la apelación que presentarán ante la Corte.

7 meses duró en prisión preventiva Gervoy Paredes Rojas, quien dijo que volverá a su domicilio a revisar la carpeta investigativa, a la espera de la apelación anunciada por la casa edilicia.