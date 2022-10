Un urgente llamado a cooperar con cualquier antecedente que permita dar con su paradero, formuló la esposa de un hombre de 62 años desaparecido el pasado 26 de septiembre, acusando amenazas de muerte previas a su extravío.

Lucinda González señaló que su marido Hugo Humberto Gómez Ortiz, ese día salió desde su domicilio de calle Huamputúe 2518, en Villa Lololhue en el sector Rahue Alto norte de Osorno, con la intención de comprar combustible, pero de ahí nada se sabe de su actual paradero.

“Primera vez que él desaparece, nunca salía, siempre salíamos los dos, siempre andábamos los dos en todo, y ese día salió a comprar bencina, y yo estoy todavía arrepentida porque no le dije vamos los dos. No he sabido nada, de ni una cosa, ni de la policía”, lamentó la mujer.

Como antecedente consignado en la denuncia por presunta desgracia, la esposa del desaparecido, dio cuenta de un episodio de violencia intrafamiliar ocurrida días previos a que se le perdiera el rastro. Además, la mujer reveló acusaciones por presunto acoso.

“Lo amenazaron en mi casa el día viernes 23, que lo iban a matar y él empezó así enfermo, andaba nervioso. Un nieto mío fue a la misma casa, según que lo acusaban por acoso a una nieta mía, porque la otra era una bisnieta”, señaló Lucinda González.

En medio del proceso investigativo, se solicitó un rastreo a las aguas del Rio Rahue que estuvo a cargo de la Unidad de Búsqueda y Rescate de Osorno (UBRO) que revisaron parte del tramo urbano del cause, sin mayores hallazgos.

Lo anterior, asumiendo distintas hipótesis, mientras los llamados de la familia del hombre se multiplican con la angustia de no saber qué ocurrió desde la jornada del 26 de septiembre.