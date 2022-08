El abogado Luis Mariano Rendón interpuso una querella en contra del fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, tras filtrarse audios de Héctor Llaitul. "A lo más, he escuchado al presidente Boric formular 'peticiones' a través de los medios para que se investigue", sostuvo. Cabe recordar que una de estas conversaciones le costó el cargo a la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega. El fiscal Garrido aseguró la semana pasada que los antecedentes del caso fueron puestos en manos de todos los intervinientes, por lo que no pueden pesquisar filtraciones que "no derivan de personas que tienen que guardar secreto".