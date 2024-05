En el más reciente episodio del reality de Canal 13, ‘¿Ganar o servir?’, se reveló un sorpresivo cambio que vino de la mano de la develación de un impostor que ingresó a la casa.

Fue Amanda, la institutriz de la hacienda, quien pidió al competidor mostrarse a sus compañeros. Con esta instrucción, Gonzalo Egas dio un paso al frente y reveló a los demás concursantes que desde ese minuto se convertía en el capataz de la casa.

El momento sorprendió a los competidores, quienes tuvieron diversas reacciones tras enterarse de su salida. No obstante, Coca Mendoza incluso llegó a las lágrimas.

El exfutbolista se apartó junto a su excompañero de 1810, donde Egas le contó: “De verdad que quiero quedarme, lo estoy pasando bien, las competencias me gustan…”; “No me refiero al apoyo”, le alcanzó a decir el deportista antes de romper en llanto.

“Estoy viejo…”, volvió a decirle visiblemente afectado. “Pero Coquita si voy a estar acá, no me hagas esto, no seas malo. Te doy mi palabra de que voy a estar acá amigo”, le respondió Egas intentando calmarlo.

“Eres como la familia y conversamos. Yo no podría estar con todos estos si tú no entrabas. (Me decían) Que bueno que va el Gonzalo, de tu generación, vas a estar con él, van a poder conversar otras cosas. Tú sabes que las peleas a mí me cargan. De verdad estoy viejo“, le confesó.

“No te voy a tener aquí y voy a tener que estar aguantando, soportando, soy fuerte de acá, pero de verdad en este minuto no lo siento así y tú me entiendes, sabes cómo soy, independiente de que sea un bruto”, le dijo a su amigo.

Tras ello, los concursantes se fundieron en un abrazo mientras Coca Mendoza trataba de ocultar que había llorado.