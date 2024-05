"Me estaba vistiendo para ir al partido...": Fernando Díaz relata momentos previos a hospitalización

Pese al complicado estado de salud que mantuvo, el DT de Coquimbo Unido ya se está recuperando. De hecho, Díaz sostuvo que "ya la próxima semana tengo control, esperando que ya pueda reintegrarme a mi actividad normal, estar en la cancha".

A horas de que su equipo enfrente a Sportivo Luqueño por la Copa Sudamericana, y en el marco de la buena campaña que están realizando en el Campeonato Nacional, en el Expreso Bío Bío nos comunicamos con Fernando Díaz, director técnico de Coquimbo Unido, quien presentó un grave cuadro de neumonía, que lo mantuvo internada en el Hospital San Pablo.

De esta forma, el entrenador comentó que “después de estas cosas, de verdad, uno queda medio sensible. He tenido, aparte que lo pase mal, pero ya estoy bien, momentos bien emotivos para mí”.

“El partido pasado, cuando estaba en el hospital, me puse a ver el partido pasado en el computador y veo a mi plantel de jugadores completos, con el cuerpo técnico y médico, sacando un lienzo en apoyo mío. Esas cosas no son tan normales en el fútbol. En ese momento fue muy emocionante, como todas las muestras de cariño”, agregó.

Además, el DT de los Piratas relató los momentos previos a su afección de salud. “Me paso que no me di cuenta que la neumonía se me metió y me produjo un shock. Me agarró el pulmón y riñón derechos”, dijo.

“Cuando me estoy vistiendo para ir al partido, no tenía nada, pero, de un momento a otro, se me inflamó el tórax por este shock;; me costaba respirar, no me podía mover. Afortunadamente alcancé a llamar al doctor que se iba camino al estadio y me espero en el complejo del entrenamiento. No sé cómo llegué”, agregó.

En la misma línea, señaló que “me tomaron los signos vitales e inmediatamente me subieron al vehículo de ellos. Tenían miedo pudiera tener un colapso dentro del auto”.

Pese al complicado estado de salud que mantuvo, Fernando Díaz ya se está recuperando. De hecho, el director técnico de Coquimbo Unido sostuvo que “ya la próxima semana tengo control, esperando que ya puede reintegrarme a mi actividad normal, estar en la cancha”.

“Por ahora no puedo viajar en avión, recién salí del hospital, no podía ir a Paraguay”, añadió. {

