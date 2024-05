Controversia en torno al comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, por la muerte del conscripto Franco Vargas en Putre, lleva al presidente Gabriel Boric a citarlo a La Moneda. Mientras algunas figuras políticas piden su destitución, el diputado Félix González amenaza con una acusación constitucional si no se concreta. Iturriaga, respaldado por Boric desde 2022, ha generado debate sobre su permanencia en el cargo. Analistas como Marco Moreno y Gabriel Gaspar cuestionan la respuesta tardía ante la crisis y la falta de transparencia en el manejo del incidente. En contraste, Jorge Sanz sugiere que, dada la naturaleza de los entrenamientos militares, la situación sería un accidente y la responsabilidad recae en el Presidente. Iturriaga, consultado sobre su permanencia, señala que es decisión presidencial.

Controversia ha generado la situación del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, tras la muerte del joven conscripto Franco Vargas (19) en Putre. De hecho, el presidente Gabriel Boric lo citó a La Moneda.

Según anunció el propio mandatario, instruyó a la ministra de Defensa, Maya Fernández, para reunirse con Iturriaga el próximo viernes. Previamente, la ministra Camila Vallejo dijo que “el Presidente siempre está evaluando”.

Mientras algunas parlamentarias como Fabiola Campillai y Claudia Mix, piden la salida del general Iturriaga, el diputado Félix González anunció que si la autoridad militar no es destituido, juntará las firmas para una acusación constitucional.

Recordemos que Iturriaga fue quien, tras lo dicho por el expresidente Sebastián Piñera durante el estallido social, dijo “no estoy en guerra con nadie”. Luego, el mismo exmandatario lo designó como comandante en jefe del Ejército.

Posteriormente, cuando asumió en 2022, el presidente Gabriel Boric lo respaldó y -hasta ahora- continúa al mando de la institución.

La permanencia del general Javier Iturriaga

Para el analista político, Marco Moreno, “la renuncia de los mandos que están involucrados podría expresarse como un acto de reconocimiento no solo de este error, sino que también con el accidente militar en Antuco”.

“Uno esperaría que también aquí operara el ejercicio de la responsabilidad política de quienes tienen responsabilidad en los mandos (…) pero por lo que sabemos hasta ahora, esto podría no concretarse porque ha sido tradicional en Chile el bajo sistema de responsabilidad política”, agregó.

Aún así, a su juicio, “nadie cobra cuentas por desempeño de nadie (…) no hay un sistema de cobranza de responsabilidades cuando hay personas que están involucradas en las decisiones que están tomando y que afectan a un grupo o a un conjunto de personas”.

En tanto, el exsubsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, comentó en CNN Chile que quienes están a cargo reaccionaron de forma “muy lenta”, pues “el manual indica que cuando hay una crisis uno tiene que dar rapidez y transparencia”.

“Cuando no se informa oportunamente surgen todo tipo de versiones, ya que cuando no hay información, cualquier versión cobra vigor y a veces se enfrentan unas con otras. No se ha manejado bien esta situación y eso ha permitido que haya (…) tantas versiones”, complementó.

Finalmente, el académico de la Universidad del Desarrollo y magíster en Ciencias Militares, Jorge Sanz, dijo que “probablemente hoy día no sea necesario ni conveniente pedir la renuncia al general de Iturriaga”.

“Es un accidente que puede suceder, el Ejército entrena en condiciones bastante duras y bastante reales. Por lo tanto, los accidentes pueden suceder. Se tomaron las medidas, se están haciendo las investigaciones necesarias y suficientes”, agregó.

Por lo que, dijo, “el general Iturriaga desde la Comandancia en Jefe del Ejército, no tiene una vía directa que responder respecto de un accidente de un escalón bastante inferior”.

Este miércoles, en un punto de prensa, el comandante en jefe del Ejército fue consultado por su permanencia y ante eso, respondió que es decisión del Presidente de la República.